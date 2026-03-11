Guerra en Medio Oriente: Irán confirmó que no participará del Mundial 2026

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, dijo.
El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026 en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Medio Oriente. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, dijo Donyamali en una entrevista televisiva a la agencia DPA.
Estados Unidos e Israel realizaron ataques aéreos contra Irán desde el 28 de febrero, durante los cuales murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. “Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, insistió el ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali.
“Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial. ¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, planteó.
Cabe recordar que Irán ya tiene a sus rivales anunciados en la Copa del Mundo y sus tres partidos de la fase de grupos serán contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses: dos en Inglewood, California, y el tercero en Seattle.
¿Qué selección podría sustituir a Irán en el Mundial?
Según el reglamento de la FIFA, por su ranking y mejor clasificación, sería Irak quien ocupe el lugar de Irán en la Copa del Mundo.
Irak actualmente está por disputar el Repechaje para ingresar al Mundial, donde enfrentará a Bolivia o Surinam. En este caso, su lugar sería ocupado por Emiratos Árabes Unidos, que perdió el playoff justamente ante Irak.