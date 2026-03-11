 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Guerra en Medio Oriente: Irán confirmó que no participará del Mundial 2026

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, dijo.

11 de Marzo de 2026
Selección de Irán
Selección de Irán

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, dijo.

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026 en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Medio Oriente. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, dijo Donyamali en una entrevista televisiva a la agencia DPA.

 

Estados Unidos e Israel realizaron ataques aéreos contra Irán desde el 28 de febrero, durante los cuales murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. “Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, insistió el ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali.

 

Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial. ¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, planteó.

 

Cabe recordar que Irán ya tiene a sus rivales anunciados en la Copa del Mundo y sus tres partidos de la fase de grupos serán contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses: dos en Inglewood, California, y el tercero en Seattle.

 

¿Qué selección podría sustituir a Irán en el Mundial?

 

Según el reglamento de la FIFA, por su ranking y mejor clasificación, sería Irak quien ocupe el lugar de Irán en la Copa del Mundo.

 

Irak actualmente está por disputar el Repechaje para ingresar al Mundial, donde enfrentará a Bolivia o Surinam. En este caso, su lugar sería ocupado por Emiratos Árabes Unidos, que perdió el playoff justamente ante Irak.

Temas:

Irán Mundial 2026 Medio Oriente Guerra
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso