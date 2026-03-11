El 21 y 22 de marzo Paraná será sede de la primera fecha de la Copa Argentina de SUP, organizada por Paraná Rowing Club y la Federación Argentina de Canoas.
Paraná será sede de la Primera Fecha de la Copa Argentina de Stand Up Paddle (SUP), organizada en conjunto entre el Paraná Rowing Club y la Federación Argentina de Canoas (FAC). El evento se realizará el 21 y 22 de marzo y reunirá a deportistas de distintos puntos del país en un fin de semana de competencia y encuentro con el río Paraná como escenario principal.
La competencia se desarrollará en la zona comprendida entre Isla Puente, Islote Curupí, Playa del Paraná Rowing Club, Balneario Thompson, Club Náutico y la Toma de Agua, un circuito natural ideal para las disciplinas náuticas y reconocido por sus condiciones para este tipo de pruebas. La velocidad del río en esta zona suele oscilar entre 5 y 7 km/h.
Además del desafío deportivo, el evento busca promover el crecimiento del Stand Up Paddle en Argentina, fomentando la participación de atletas de todas las edades y niveles, así como el disfrute del entorno natural del río Paraná.
La Copa Argentina de SUP – FAC forma parte del calendario nacional de la disciplina y representa una oportunidad para que atletas federados y aficionados compitan en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del litoral argentino.
Con esta actividad, el Paraná Rowing Club continúa consolidándose como un espacio de referencia para los deportes náuticos y como anfitrión de eventos deportivos de relevancia nacional.
Pruebas:
Sprint de 100 mts
Infantiles 500 mts
Participativa entre 1 y 2 k
All round 3 k
Fun race entre 4.5 y 6 k
Race Técnico entre 1 y 2.5 k
Maratón 12 k
Costo de las Pruebas
Se confirma la inscripción abonando 1 (una) modalidad de carrera.
El valor de la inscripción es de $30.000 por una sola prueba y de $15.000 por cada prueba adicional.
La inscripción de la categoría Infantiles, Menores y Cadetes tiene un valor de $15.000.
Dicho monto incluye derecho a competencia, hidratación, refrigerio (frutas), pechera identificatoria y premiación.
El cierre de inscripción es el sábado 14 de marzo a las 23:59 y puede realizarse a través del siguiente enlace https://www.aestribor.com.ar/
Cronograma de actividades
Primer día
8:00 a 9:00 hs – Acreditaciones
10:00 hs – Sprint Race 100 mts
11:00 hs – Sprint Inflables 100 mts
11:30 hs – Kids 500 mts
12:00 hs – Participativa femenina 1.5 km
12:30 hs – Participativa masculina 1.5 km
14:00 hs – Race técnico (heats)
19:30 hs – Premiación del primer día
Segundo día
8:00 a 9:00 hs – Acreditaciones
9:30 hs – All Round 3 km / Fun Race 6 km (femenino)
10:30 hs – All Round 3 km / Fun Race 6 km (masculino)
11:30 hs – Maratón 10 km (femenino)
13:00 hs – Maratón 10 km (masculino)
14:30 hs – Premiación final