Detuvieron a un hombre acusado de asaltar con cuchillo a un adolescente

Un hombre de 30 años fue detenido tras ser acusado de robarle el celular a un adolescente de 16 años durante la madrugada en Concepción del Uruguay. La Policía realizó allanamientos y secuestró un arma blanca que habría sido utilizada en el hecho.
Un hombre de 30 años fue detenido acusado de robar a un adolescente de 16 años bajo amenazas con un arma blanca, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Suipacha.
Según se informó, el menor regresaba a su domicilio cuando fue interceptado por el delincuente, quien lo amenazó con una cuchilla y le sustrajo un teléfono celular Motorola E15.
Tras la denuncia del hecho, personal de la Sección Comando Radioeléctrico inició una investigación para identificar al sospechoso. Las tareas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y entrevistas a vecinos.
Con los datos obtenidos, la Fiscalía Nº1, a cargo de María Occhi, solicitó órdenes de allanamiento para avanzar en la causa. Las medidas judiciales fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº2.
Los procedimientos se realizaron alrededor de las 09:30 en dos viviendas vinculadas al sospechoso. El primer allanamiento se concretó en una casa ubicada en calle Suipacha al 1000, donde el resultado fue positivo. En ese domicilio los efectivos secuestraron una cuchilla tipo faca artesanal con la hoja oxidada.
El segundo allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas, lugar que también era frecuentado por el acusado. Ante los elementos reunidos durante la investigación y el arma secuestrada, la Policía procedió a la aprehensión del sospechoso.
El hombre de 30 años fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por robo calificado.
Del operativo participaron de forma coordinada efectivos del Comando Radioeléctrico, la División Minoridad y la División Criminalística.
Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para esclarecer completamente el hecho.