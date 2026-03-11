José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile y Milei estuvo en el acto

José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile y la ceremonia de traspaso de mando, que contó con la presencia de Javier Milei, se realizó en Valparaíso.
José Antonio Kast asumió en el mediodía de este miércoles la Presidencia de Chile en un acto que se llevó a cabo en el Congreso de esa nación.
Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la Banda Presidencial, de Gabriel Boric, presidente saliente, a Kast. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso.
El mandatario saliente fue vivado durante toda la jornada, desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.
Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.
La transmisión de la Televisión Nacional de Chile siguió la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacó a María Corina Machado, referente opositora de Venezuela y Javier Milei, presidente de Argentina, quien estuvo acompañado por su hermana Karina.
El mandatario saliente, Gabriel Boric habló más temprano y en su despedida se congratuló de haber servido al pueblo de Chile.
Quién es José Antonio Kast
De 60 años y padre de nueve hijos, Kast es un abogado ultraconservador sin reservas: rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.
Lleva 30 años en política sin los aspavientos de otros radicales como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se lo compara.
"Es mucho más conservador como personaje y no tiene una personalidad muy carismática", dice a la AFP Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.
Sus logros como diputado se limitan a la aprobación de leyes que permitieron colocar estatuas, vender lentes para la presbicia sin receta médica y regular loterías.
Admirador de la dictadura que impuso Augusto Pinochet (1973-1990), se ganó el favor de los chilenos con su promesa de atacar de frente la criminalidad y deportar a casi 340.000 migrantes irregulares.