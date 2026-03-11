 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Modernización

El Gobierno de Entre Ríos lanzó la digitalización de los registros de operarios fitosanitarios

La nueva herramienta permitirá realizar de forma digital la inscripción y habilitación de operarios vinculados al uso de fitosanitarios. El sistema funciona a través de la plataforma Mi Entre Ríos y busca agilizar trámites.

11 de Marzo de 2026
Presentación del registro digital de fitosanitarios.
Presentación del registro digital de fitosanitarios.

La nueva herramienta permitirá realizar de forma digital la inscripción y habilitación de operarios vinculados al uso de fitosanitarios. El sistema funciona a través de la plataforma Mi Entre Ríos y busca agilizar trámites.

El Gobierno de Entre Ríos presentó en Expoagro la digitalización de los registros para operarios fitosanitarios, una herramienta que permitirá gestionar de manera online la inscripción y habilitación de personas vinculadas al uso y manipulación de estos productos en la provincia.

 

El sistema funciona a través de la plataforma Mi Entre Ríos, disponible tanto en su versión web como en la aplicación móvil. De esta manera, quienes deban realizar los trámites podrán completar formularios, adjuntar documentación y seguir el estado de sus solicitudes sin necesidad de hacerlo de forma presencial.

 

 

La iniciativa fue presentada en el stand institucional del Gobierno de Entre Ríos en la muestra agroindustrial y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto a autoridades del área productiva y de modernización del Estado.

 

Un sistema para agilizar los trámites

 

El ministro Bernaudo explicó que la digitalización representa un avance en la modernización administrativa y permitirá mejorar la gestión de los registros vinculados a la actividad fitosanitaria.

 

“La digitalización implica un avance concreto en la despapelización y en la mejora del servicio a la comunidad, tanto por la agilidad del trámite como por el resguardo digital de la información”, señaló.

 

Presentaci&oacute;n del registro digital de fitosanitarios.
Presentación del registro digital de fitosanitarios.

 

El nuevo sistema permitirá además contar con registros digitales ordenados y trazables, así como publicar la nómina de personas habilitadas para desarrollar actividades relacionadas con el uso de fitosanitarios en la provincia.

 

Gestión online y seguimiento del trámite

 

Desde el área de Modernización indicaron que la plataforma permitirá a los usuarios completar los trámites de forma integral, utilizando sus credenciales digitales existentes como ARCA, Mi Argentina o Mi ANSES.

 

 

Una vez presentada la solicitud, el sistema permitirá realizar el seguimiento online del expediente y recibir notificaciones ante observaciones o cuando el trámite haya sido aprobado.

 

Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que esta digitalización se suma a otras acciones orientadas a optimizar la gestión pública, reducir costos administrativos y facilitar el acceso a los servicios del Estado.

Temas:

Expoagro Gobierno de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso