El Gobierno de Entre Ríos lanzó la digitalización de los registros de operarios fitosanitarios

El Gobierno de Entre Ríos presentó en Expoagro la digitalización de los registros para operarios fitosanitarios, una herramienta que permitirá gestionar de manera online la inscripción y habilitación de personas vinculadas al uso y manipulación de estos productos en la provincia.

El sistema funciona a través de la plataforma Mi Entre Ríos, disponible tanto en su versión web como en la aplicación móvil. De esta manera, quienes deban realizar los trámites podrán completar formularios, adjuntar documentación y seguir el estado de sus solicitudes sin necesidad de hacerlo de forma presencial.

La iniciativa fue presentada en el stand institucional del Gobierno de Entre Ríos en la muestra agroindustrial y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto a autoridades del área productiva y de modernización del Estado.

Un sistema para agilizar los trámites

El ministro Bernaudo explicó que la digitalización representa un avance en la modernización administrativa y permitirá mejorar la gestión de los registros vinculados a la actividad fitosanitaria.

“La digitalización implica un avance concreto en la despapelización y en la mejora del servicio a la comunidad, tanto por la agilidad del trámite como por el resguardo digital de la información”, señaló.

Presentación del registro digital de fitosanitarios.

El nuevo sistema permitirá además contar con registros digitales ordenados y trazables, así como publicar la nómina de personas habilitadas para desarrollar actividades relacionadas con el uso de fitosanitarios en la provincia.

Gestión online y seguimiento del trámite

Desde el área de Modernización indicaron que la plataforma permitirá a los usuarios completar los trámites de forma integral, utilizando sus credenciales digitales existentes como ARCA, Mi Argentina o Mi ANSES.

Una vez presentada la solicitud, el sistema permitirá realizar el seguimiento online del expediente y recibir notificaciones ante observaciones o cuando el trámite haya sido aprobado.

Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que esta digitalización se suma a otras acciones orientadas a optimizar la gestión pública, reducir costos administrativos y facilitar el acceso a los servicios del Estado.