Centro de Salud Illia refuerza atención y advierte sobre una caída en niveles de vacunación

El Centro de Salud "Dr. Arturo Illia" continúa brindando atención primaria a vecinos de distintos barrios de la ciudad de Paraná, con una alta demanda en consultas clínicas y pediátricas, según explicó a Elonce el director del establecimiento, Raúl Hergenreder.

El responsable del centro sanitario señaló que la institución recibe diariamente consultas de vecinos de la zona y de otros sectores de la ciudad debido a su ubicación estratégica, sobre calle Provincias Unidas 330. En ese marco, destacó que el centro cumple un rol clave dentro del sistema de salud al formar parte del primer nivel de atención.

Amplia demanda de servicios médicos

El establecimiento cuenta con distintos servicios destinados a la atención primaria de la salud. Entre ellos se encuentran clínica médica, odontología, enfermería, ginecología, obstetricia y laboratorio.

Centro de Salud "Dr. Arturo Illia" (foto Elonce)

De acuerdo con el director, "las consultas más frecuentes corresponden a atención clínica y pediátrica".

El centro recibe tanto a vecinos de barrios cercanos como a personas provenientes de otras zonas de la ciudad.

El rol del primer nivel de atención

Hergenreder explicó que la función principal del centro de salud es "brindar atención primaria y evitar la sobrecarga en hospitales de mayor complejidad". En ese sentido, remarcó que el objetivo es "resolver la mayor cantidad posible de consultas en el primer nivel del sistema sanitario". De esta manera se busca reducir la demanda en hospitales como el San Martín y el San Roque.

Además de la atención en consultorios, el centro desarrolla acciones de promoción y prevención de enfermedades.

Preocupación por la baja en vacunación

Uno de los temas que genera preocupación es la disminución en los niveles de vacunación. Según indicaron desde el centro de salud, la situación se encuentra en línea con la tendencia nacional. “Hay una caída en los niveles de inmunización”, explicó el director al destacar que, ante este escenario, el centro sanitario impulsa distintas estrategias para promover la vacunación.

Raúl Hergenreder, directo de Centro de Salud "Dr. Arturo Illia" (foto Elonce)

Entre las acciones que se desarrollan se incluyen campañas de vacunación en establecimientos educativos de la zona. Estas actividades buscan completar el calendario obligatorio y reforzar las vacunas de ingreso escolar.

El centro también trabaja con atención a demanda espontánea y con operativos comunitarios para detectar casos pendientes de inmunización. Además, el servicio de vacunación funciona en horario extendido, de 8 a 18hs.

Inicio de la campaña antigripal

Las autoridades del centro recordaron que se inició la campaña de vacunación antigripal. En una primera etapa está dirigida al personal sanitario y posteriormente se ampliará a otros grupos prioritarios. Desde el establecimiento indicaron que continuarán informando sobre las distintas etapas de la campaña.

También invitaron a la comunidad a acercarse al centro de salud ante cualquier consulta vinculada a vacunación o atención médica.