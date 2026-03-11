Denis Pérez, capitán de Echagüe, tras conseguir la permanencia: “Se tenía que dar de esta forma”

El capitán de Echagüe, Denis Pérez, analizó el triunfo que permitió al conjunto paranaense mantener su lugar en la Liga Nacional de vóley, la segunda categoría del país. Tras el dramático triunfo frente a Libertad de San Jerónimo Norte, el jugador visitó los estudios de Elonce y compartió sus sensaciones luego de una serie que se definió en un tie break cargado de tensión.

La serie por la permanencia tuvo un desenlace ajustado. En el tercer y decisivo encuentro, Echagüe se impuso por 3 sets a 2 luego de revertir un marcador adverso en el tie break, donde el equipo se encontraba abajo 14-11 y terminó ganando 17-15. Ese resultado aseguró la continuidad del club entrerriano en la Liga Nacional.

Para Pérez, el logro fue el resultado de un proceso de trabajo sostenido. “Las pulsaciones van bajando de a poco, es todo muy reciente. Estamos muy movilizados por lo que logramos, pero muy contentos”, expresó durante la entrevista.

Un cierre dramático para la permanencia

El capitán explicó que la serie fue intensa desde el comienzo y que el equipo tuvo que atravesar momentos difíciles a lo largo de la temporada. A pesar de los esfuerzos y del trabajo realizado, los resultados no siempre acompañaron durante el torneo.

“Siempre fuimos creciendo en el trabajo y en el día a día, pero los resultados no se daban. Necesitábamos esa validación a todo el esfuerzo que veníamos haciendo”, sostuvo el referente de Echagüe.

Echagüe consiguió la permanencia.

En ese sentido, destacó que el equipo nunca dejó de creer en el proceso y en la posibilidad de revertir la situación. “Fue seguir convencidos, seguir entrenando. Hoy la reflexión es que se tenía que dar de esta forma”, agregó.

Juventud, experiencia y pertenencia al club

El plantel que afrontó la Liga Nacional combinó jugadores jóvenes con algunos deportistas de mayor experiencia dentro de la disciplina. Según explicó Pérez, esa mezcla permitió construir un grupo competitivo y unido.

“En lo personal fue un total disfrute esta liga. Me propuse vivirla así, más allá de lo deportivo. Tuvimos un plantel con muchos sub-21 y algunos jugadores más grandes, pero logramos consolidar un grupo muy unido”, señaló el capitán de Echagüe.

Denis Pérez, capitán de Echagüe.

También valoró la presencia de jóvenes formados en el propio club que hoy forman parte del equipo principal. Para el jugador, ese proceso es clave para el crecimiento del vóley entrerriano.

“Ver a chicos que comenzaron en el mini vóley y hoy están jugando al lado nuestro en la Liga Nacional es una satisfacción enorme”, explicó.

El crecimiento del vóley entrerriano

Durante la charla, Pérez también reflexionó sobre el presente de la disciplina en la provincia. Según indicó, la presencia de equipos entrerrianos en competencias nacionales contribuye a generar mayor visibilidad y oportunidades para los jóvenes deportistas.

“El vóley está teniendo cada vez más visibilidad. Hay muchos chicos practicando el deporte y eso es algo muy positivo”, expresó el jugador de Echagüe.

Además, destacó el vínculo que existe entre los distintos clubes de la región y la importancia de mantener la competitividad dentro de la cancha, pero con un objetivo común de crecimiento para la disciplina.

La posibilidad de seguir jugando

Tras la permanencia conseguida, Pérez también fue consultado sobre su futuro deportivo y la posibilidad de continuar en el equipo en la próxima temporada.

El capitán explicó que, luego de una serie tan exigente, necesita un tiempo de descanso, aunque dejó abierta la puerta a seguir compitiendo.

“Creo que todavía puedo seguir jugando. Este tipo de partidos y sensaciones hacen que uno no quiera dejar nunca”, afirmó el referente de Echagüe, quien además agradeció el acompañamiento de la dirigencia, del cuerpo técnico y de los hinchas que siguieron de cerca la campaña del equipo.