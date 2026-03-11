La Facultad de Ciencias de la Gestión se prepara para iniciar las clases con casi 2.000 ingresantes

La Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) se prepara para iniciar un nuevo ciclo académico. Luego de finalizar el curso de ingreso, el próximo lunes 16 comenzará el dictado de materias para los estudiantes que eligieron las distintas carreras que ofrece la institución.

El inicio de las actividades se desarrollará principalmente en el aulario ubicado en el campus de la facultad, en la intersección de calles Espejo y Paracao. Allí se concentrará gran parte de la cursada de este año, en un espacio que fue inaugurado recientemente y que ahora funcionará a pleno con la llegada de los ingresantes.

En diálogo con el móvil de Elonce, el decano Román Scattini destacó el crecimiento de la matrícula para este 2026 y el desafío que implica recibir a una mayor cantidad de estudiantes.

“Estamos teniendo una matrícula que ha crecido notoriamente. Los ingresantes llegan a casi 2.000 y eso representa un porcentaje muy superior al de otros años”, explicó el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión.

Crecimiento en la matrícula

El titular de la casa de estudios señaló que el incremento en la cantidad de estudiantes refleja el interés por las propuestas académicas que brinda la institución. Además, sostuvo que el objetivo es acompañar a los ingresantes durante todo el proceso de formación universitaria.

“Tenemos el desafío de lograr que ese ingreso se transforme en permanencia y en egreso, para contar con una gran cantidad de graduados de nuestra facultad”, expresó Scattini.

Facultad de Ciencias de la Gestión. Foto: Elonce.

En ese sentido, remarcó que el crecimiento en la matrícula implica también fortalecer los recursos académicos y la organización institucional para sostener el desarrollo del ciclo lectivo.

Un edificio que fortalece la vida universitaria

Otro de los aspectos que resaltaron desde la Facultad de Ciencias de la Gestión es la consolidación del nuevo aulario dentro del campus universitario. El edificio comenzó a utilizarse el año pasado, pero en este 2026 tendrá una ocupación completa con el inicio de clases.

Scattini explicó que contar con un espacio propio resulta clave para la identidad institucional y para mejorar la experiencia de los estudiantes.

Instalaciones nuevas de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Foto: Elonce.

“El aulario tiene un año de funcionamiento, pero ahora está en pleno uso. Para la facultad contar con un edificio propio es muy importante, porque permite que los estudiantes y docentes compartan espacios y fortalece la identidad de la institución”, señaló.

Carreras con fuerte demanda

Por su parte, la secretaria de Bienestar Estudiantil, Melisa López, indicó que la Facultad de Ciencias de la Gestión ofrece actualmente 13 propuestas académicas vinculadas al ámbito público y privado.

Entre las carreras mencionó administración, comercio internacional, marketing, turismo y gerenciamiento de servicios gastronómicos. Además, recordó que la tecnicatura en administración funciona como título intermedio dentro de la formación universitaria.

Facultad de Ciencias de la Gestión. Foto: Elonce.

“Hay carreras que han tenido un crecimiento importante en la matrícula, como comercio internacional y marketing, que hoy tienen mucha demanda”, señaló López.

Preparativos para el inicio de clases

Desde el área administrativa también confirmaron que se están realizando distintas tareas para recibir a los estudiantes en las mejores condiciones. Las autoridades trabajan en la organización de las aulas, el equipamiento tecnológico y la puesta a punto de los espacios del campus.

El secretario administrativo Walter Gabas explicó que todas las áreas de la Facultad de Ciencias de la Gestión participan en la preparación del inicio del ciclo lectivo.

“Estamos trabajando desde todas las secretarías para recibir a nuestros estudiantes el lunes 16. Queremos que quienes eligieron estudiar aquí tengan las mejores condiciones para comenzar sus carreras”, afirmó.

Asimismo, destacó que el campus cuenta con espacios verdes, aulas equipadas y accesibilidad mediante distintas líneas de transporte urbano que conectan el predio con diferentes sectores de la ciudad de Paraná.