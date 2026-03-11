Detallaron los pasos para adherirse a la Boleta Digital de la Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná continúa promoviendo la adhesión a la Boleta Digital, una herramienta que busca simplificar la gestión de las tasas municipales y avanzar en la modernización de los servicios administrativos. La iniciativa propone reemplazar las tradicionales facturas impresas por un formato electrónico que llega directamente al correo del contribuyente.

Desde el municipio indicaron que la Boleta Digital representa un paso dentro del proceso de transformación de la gestión pública, orientado a reducir el uso de papel y optimizar el acceso a la información tributaria. La modalidad permite que los vecinos reciban sus comprobantes de manera directa y puedan realizar un seguimiento más ordenado de sus obligaciones.

El sistema forma parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia administrativa, al mismo tiempo que se busca reducir el impacto ambiental asociado a la impresión y distribución de documentos físicos.

Una alternativa para simplificar trámites

Uno de los principales objetivos de la Boleta Digital es facilitar el acceso a la información tributaria. A través de este formato, los contribuyentes pueden recibir las tasas municipales en su correo electrónico sin necesidad de esperar la entrega de una factura impresa.

La herramienta también permite organizar los comprobantes según cada inmueble y consultar los datos de forma más rápida. De esta manera, los usuarios pueden visualizar sus obligaciones, elegir entre diferentes medios de pago disponibles y gestionar los tributos municipales de manera más ágil.

Boleta Digital.

Desde el municipio señalaron que cada adhesión implica una reducción en los procesos de impresión y distribución de documentación. En ese sentido, se considera que el sistema contribuye a una administración más eficiente y a una disminución del consumo de recursos.

Cómo adherirse al sistema

Quienes figuren como titulares en las boletas municipales pueden adherirse a la Boleta Digital mediante distintos canales habilitados por el municipio. El trámite requiere registrarse y validar una dirección de correo electrónico donde se enviarán las futuras facturas.

El proceso puede realizarse a través del sitio web de AFIM mediante el botón específico de Boleta Digital, utilizando el DNI y el número de trámite correspondiente. También se encuentra disponible la adhesión desde la plataforma Mi Paraná, dentro de la sección “Mi Estado Tributario”.

Otra opción es realizar el trámite mediante el asistente virtual del municipio en WhatsApp o a través del sistema SIAT con clave fiscal.

Desde la Municipalidad recordaron que la adhesión a la Boleta Digital es voluntaria en esta etapa. No obstante, invitan a vecinos y contribuyentes a sumarse a la modalidad digital como parte del proceso de modernización de los servicios públicos y del compromiso con el cuidado del ambiente.