 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Gualeguaychú

Entraron por un ventiluz y robaron computadoras, guitarras y drones  

Un técnico informático de la ciudad de Gualeguaychú sufrió un millonario robo en su vivienda. Delincuentes ingresaron por un ventiluz y le llevaron guitarras, drones y computadoras.

11 de Marzo de 2026
El robo ocurrió en Gualeguaychú
El robo ocurrió en Gualeguaychú

Un técnico informático de la ciudad de Gualeguaychú sufrió un millonario robo en su vivienda. Delincuentes ingresaron por un ventiluz y le llevaron guitarras, drones y computadoras.

Un vecino de la ciudad de Gualeguaychú denunció el robo de tres guitarras eléctricas, dos laptops, dos drones y un micrófono que estaban en su vivienda. Los delincuentes ingresaron por el fondo y forzaron un ventiluz para poder acceder al interior del inmueble ubicado en calle San Juan, a tres cuadras de la plaza San Martín.

 

“Tengo una oficina en el fondo de mi casa, atrás del patio. Y está todo con reja, salvo un ventiluz del baño, lo desarmaron y entraron por ahí”, relató el hombre que al regresar a su casa luego de una semana fuera del domicilio, constató el robo.

 

Todo lo sustraído era parte del material tecnológico utilizado por la víctima para su trabajo y significan varios miles de pesos. Se llevaron una laptop Apple Macbook Pro 2013, 13" y otra Macbook Pro 2019 de 16"; un drone DJI Air 2S con accesorios y otro drone DJI Avata 2 con sus accesorios, una guitarra eléctrica Fender Telecaster de color amarilla, otra guitarra electroacústica Fender Dreadnought de color caoba y una guitarra electroacústica Yamaha de color marrón, y por último un micrófono Shure SM58, según detalla El Argentino.

Las guitarras robadas
Las guitarras robadas

El hombre realizó la denuncia policial y posteos por las redes sociales para tratar de recuperar alguno de estos objetos con recompensas para quien acerque datos certeros sobre el destino o una posible reventa en el mercado negro.

Los drones y las PC sustra&iacute;das
Los drones y las PC sustraídas

Temas:

Robo Gualeguaychú guitarras drones computadoras denuncia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso