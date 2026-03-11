Entraron por un ventiluz y robaron computadoras, guitarras y drones  

Un técnico informático de la ciudad de Gualeguaychú sufrió un millonario robo en su vivienda. Delincuentes ingresaron por un ventiluz y le llevaron guitarras, drones y computadoras.
Un vecino de la ciudad de Gualeguaychú denunció el robo de tres guitarras eléctricas, dos laptops, dos drones y un micrófono que estaban en su vivienda. Los delincuentes ingresaron por el fondo y forzaron un ventiluz para poder acceder al interior del inmueble ubicado en calle San Juan, a tres cuadras de la plaza San Martín.
“Tengo una oficina en el fondo de mi casa, atrás del patio. Y está todo con reja, salvo un ventiluz del baño, lo desarmaron y entraron por ahí”, relató el hombre que al regresar a su casa luego de una semana fuera del domicilio, constató el robo.
Todo lo sustraído era parte del material tecnológico utilizado por la víctima para su trabajo y significan varios miles de pesos. Se llevaron una laptop Apple Macbook Pro 2013, 13" y otra Macbook Pro 2019 de 16"; un drone DJI Air 2S con accesorios y otro drone DJI Avata 2 con sus accesorios, una guitarra eléctrica Fender Telecaster de color amarilla, otra guitarra electroacústica Fender Dreadnought de color caoba y una guitarra electroacústica Yamaha de color marrón, y por último un micrófono Shure SM58, según detalla El Argentino.
El hombre realizó la denuncia policial y posteos por las redes sociales para tratar de recuperar alguno de estos objetos con recompensas para quien acerque datos certeros sobre el destino o una posible reventa en el mercado negro.