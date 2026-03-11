Crimen en la cárcel de Paraná: trasladaron a otros penales a los hermanos imputados

Los hermanos Miño, imputados por el homicidio del interno Martín Luciano Siegfried en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, fueron trasladados a otras cárceles de la provincia por disposición del Servicio Penitenciario.

En las últimas horas se concretó la audiencia judicial en la que se dispuso el traslado de Rafael y Miguel Miño, quienes permanecían alojados en el penal de Paraná al momento del crimen.

Rafael Miño fue derivado a la Unidad Penal Nº8 de Federal, mientras que Miguel Miño fue trasladado a la Unidad Penal Nº3 de Concordia, pudo confirmar Códigos, el programa que se emite por Elonce.

Medida para evitar presiones a testigos

El fiscal Juan Manuel Pereyra explicó que el traslado buscaba garantizar el normal desarrollo de la investigación, con el objetivo de evitar posibles intimidaciones a testigos dentro de la cárcel. “Lo que se solicitó es una medida tendiente a lograr el traslado de los internos de la unidad penal a fin de evitar algún entorpecimiento o intimidación respecto de los internos que entendemos van a estar como testigos”, indicó el funcionario judicial. Según precisó, algunos detenidos ya prestaron declaración en el marco de la causa.

La investigación y los plazos judiciales

La Fiscalía cuenta con un plazo de 60 días para completar la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y reunir evidencias que permitan determinar responsabilidades. Durante ese período se continuará con la toma de testimonios y el análisis de distintas pericias realizadas por personal de Criminalística.

Pereyra señaló que los elementos reunidos hasta el momento permitirán “desentrañar con mayor exactitud los hechos que se les han imputado a los hermanos Miño”.

Cómo ocurrió el crimen en la cárcel

Martín Siegfried fue asesinado tras recibir al menos nueve puñaladas provocadas con armas tumberas. De acuerdo con la investigación, las lesiones habrían sido causadas con chuzas y facas improvisadas, confeccionadas con trozos de hierro y envoltorios de tela utilizados como mango. El ataque habría ocurrido dentro del pabellón Nº6 de la Unidad Penal Nº1.

Según la hipótesis inicial de la Fiscalía, el interno habría sido atacado mientras dormía y sin que mediara una discusión previa.

Un ataque sorpresivo

El fiscal explicó que los primeros indicios indican que se trató de un ataque sorpresivo contra la víctima. “Se da una situación de sorpresa y se trata de un ataque que entendemos fue opresivo”, sostuvo.

En el pabellón donde ocurrió el crimen se encontraban alojados Siegfried, su hermano Facundo, los hermanos Miño y otros internos.

Antecedentes de los imputados

Los hermanos Miño cuentan con antecedentes por homicidios cometidos en Paraná. En 2024, en un juicio abreviado, Raúl Miguel Ángel Miño aceptó su responsabilidad en dos asesinatos: el de Miguel Ángel Segovia, ocurrido en agosto de 2022 en el Volcadero municipal, y el de Oscar Darío Romero, cometido en junio de 2019 en el barrio Humito. Por esos crímenes fue condenado a 20 años de prisión.

En tanto, Luis Rafael Miño reconoció su participación en el homicidio de Segovia y recibió una pena de ocho años y seis meses de cárcel.

Ambos se encontraban alojados en la Unidad Penal Nº1 cuando ocurrió el homicidio de Martín Siegfried.