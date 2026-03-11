Qué sueldo mínimo solicita cada banco para acceder a un crédito hipotecario: cuánto se necesita

REDACCIÓN ELONCE
El crédito hipotecario volvió a ganar presencia en el mercado inmobiliario, pero el acceso continúa condicionado por el nivel de ingresos y la relación entre cuota y salario. Qué sueldo mínimo exigen hoy los principales bancos y cómo influyen las tasas en el monto del préstamo.
El sueldo mínimo para acceder a un crédito hipotecario en Argentina se convirtió nuevamente en una de las principales consultas entre quienes buscan comprar su primera vivienda, en un contexto en el que el financiamiento inmobiliario reapareció en el mercado desde 2024 pero con condiciones de acceso que siguen siendo exigentes.
Con la reactivación de líneas hipotecarias por parte de bancos públicos y privados, cada vez más personas evalúan la posibilidad de financiar la compra de una propiedad. Sin embargo, el primer filtro continúa siendo el ingreso mensual del solicitante o del grupo familiar, ya que la mayoría de las entidades financieras establece que la cuota del préstamo no puede superar entre el 25% y el 30% del salario declarado.
Este límite funciona como una regla central para determinar quién puede iniciar el trámite y qué monto máximo puede solicitar. A partir de ese parámetro, las entidades fijan además ingresos mínimos para comenzar el proceso de evaluación crediticia, que en la actualidad se ubican por encima del salario promedio del país.
Cuánto ingreso mínimo exige cada banco
El sueldo mínimo para acceder a un crédito hipotecario varía según el banco, pero el mercado muestra hoy referencias claras sobre los ingresos necesarios para iniciar el trámite.
Entre las entidades con requisitos más bajos aparece Banco del Sol, que solicita ingresos mínimos desde $1.000.000 mensuales. En una línea similar se ubica ICBC, que establece ingresos desde $1.100.000 para comenzar el análisis crediticio.
En el caso de Banco Santander, el ingreso requerido parte desde $1.540.000 para créditos destinados a vivienda permanente. Por su parte, el Banco de la Nación Argentina exige ingresos cercanos a $2.000.000 para sus líneas hipotecarias de referencia en el mercado.
Bancos con requisitos de ingresos más elevados
Otras entidades establecen pisos más altos para acceder al financiamiento. El Banco Credicoop fija ingresos superiores a $3.000.000, mientras que el Banco Ciudad solicita ingresos familiares desde $3.186.000.
En el caso de BBVA, el requisito mínimo se calcula en función del salario mínimo vigente y equivale aproximadamente a cuatro salarios mínimos para iniciar el trámite.
Entre las entidades con condiciones más exigentes aparece el banco Supervielle, que establece ingresos mínimos por encima de $5.000.000 mensuales.
Estos valores funcionan únicamente como un piso para iniciar la solicitud. La aprobación final del préstamo depende de otras variables como el historial crediticio del solicitante, su estabilidad laboral y la relación entre ingresos y cuota mensual.
Cómo influye la cuota en el acceso al crédito
El sueldo mínimo para acceder a un crédito hipotecario está directamente vinculado con el monto de la cuota mensual. En general, los bancos establecen que el pago del préstamo no supere el 25% o el 30% de los ingresos del solicitante o del grupo familiar.
Esto significa que el salario termina determinando el monto máximo que una persona puede financiar. Cuanto mayor sea el ingreso demostrado, mayor será también el capital disponible para el préstamo.
Si se toma como ejemplo un crédito de $100 millones a 20 años, las cuotas iniciales presentan diferencias importantes según el banco y la tasa aplicada. En algunos casos se ubican por debajo de $600.000 mensuales, especialmente cuando se trata de viviendas con valores cercanos a 70.000 dólares.
En otros escenarios, en cambio, las cuotas iniciales pueden superar ampliamente el millón de pesos, lo que eleva de manera considerable el ingreso mínimo necesario para cumplir con la relación entre cuota y salario exigida por las entidades financieras.
Las tasas de interés y su impacto en el crédito
Uno de los factores que explica estas diferencias es la tasa de interés aplicada por cada banco. En el mercado actual, el Banco de la Nación Argentina mantiene una de las tasas más bajas para clientes, con un 6% anual. Luego aparecen BBVA Argentina con tasas desde 7,5% para quienes cobran el sueldo en esa entidad, mientras que Banco Ciudad y Banco del Sol operan con tasas cercanas al 9%.
Banco Santander ofrece tasas desde 9,5% para clientes que acreditan haberes. En cambio, para quienes no reciben su salario en esas entidades, las tasas suelen superar el 10% anual.
El contador público y consultor inmobiliario Luis Hauserman explicó que estas diferencias generan brechas importantes en las cuotas iniciales.
“La diferencia se traduce en cuotas iniciales y costos totales que pueden resultar más de un 30% superiores para un mismo préstamo”, señaló el especialista al analizar las condiciones actuales del mercado.
El efecto de cada punto de tasa en la cuota
Las tasas de interés pueden parecer similares entre bancos, pero incluso pequeñas variaciones tienen un impacto significativo en el costo final del crédito.
El economista Sebastián Cao, de la consultora Econométrica, explicó que cada punto porcentual adicional en la tasa eleva de forma considerable la cuota mensual.
Según detalló, en un crédito hipotecario a 20 años por cada $100 millones financiados, cada punto porcentual por encima de una tasa del 5% incrementa la cuota inicial en más de $55.000.
Ese aumento implica que el solicitante debe demostrar ingresos superiores en más de $225.000 mensuales para mantener la relación entre cuota e ingresos dentro del límite del 25%.
El sistema UVA y el riesgo inflacionario
La mayoría de los préstamos hipotecarios disponibles en el mercado argentino se estructuran bajo el sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que ajusta el capital del crédito de acuerdo con la inflación. Este mecanismo permite ofrecer cuotas iniciales más bajas que las de los créditos tradicionales a tasa fija, lo que facilita el acceso a montos de financiamiento más altos.
Sin embargo, el sistema también implica que el capital adeudado y las cuotas se actualicen según la evolución de los precios, por lo que el solicitante debe evaluar si sus ingresos podrán acompañar ese ritmo a lo largo del tiempo.
Cao explicó que este esquema separa el riesgo inflacionario de la tasa de interés, pero advirtió que los salarios deben evolucionar en línea con la inflación para evitar que la cuota represente una proporción cada vez mayor del ingreso familiar.
Ahorros iniciales y costos adicionales
Otro aspecto clave es que el crédito hipotecario suele financiar entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad. Esto significa que el comprador debe contar con ahorros propios para cubrir el resto del precio del inmueble, además de afrontar otros gastos asociados a la operación.
Entre ellos se encuentran los costos de escritura, las comisiones inmobiliarias, los gastos administrativos y los impuestos vinculados a la compra.
Por ese motivo, los especialistas recomiendan que los compradores evalúen no solo si califican para el crédito, sino también si disponen del capital inicial necesario para completar la operación.
El crédito hipotecario vuelve a mover el mercado
A pesar de las exigencias de ingreso, el crédito hipotecario comenzó a recuperar protagonismo en el mercado inmobiliario argentino.
Según explicó Jan Kolonski, directora del área residencial de Baigun Realty, durante el último año se registró un aumento en las consultas vinculadas con operaciones financiadas.
“Hoy aparecen más consultas que llegan a instancias concretas, con preaprobaciones y números definidos”, afirmó la especialista.
Kolonski también sostuvo que el financiamiento empieza a activar decisiones de compra que permanecían postergadas desde hace varios años debido a la falta de crédito en el mercado.
El desafío de ingresos y estabilidad económica
Durante 2025, cerca del 30% de las operaciones inmobiliarias se concretó con algún tipo de financiamiento, una proporción que todavía es moderada pero que muestra una recuperación respecto de años anteriores.
Si bien los primeros meses del año suelen presentar una caída estacional en la cantidad de operaciones, el sector observa con expectativa la evolución del crédito hipotecario como un motor potencial para el mercado inmobiliario. “El crédito no solo permite comprar una vivienda, también amplía el mercado y genera más operaciones”, sostuvo Kolonski al analizar el escenario actual del sector.
No obstante, advirtió que el verdadero impacto dependerá de la estabilidad de las tasas de interés y de la evolución de los ingresos reales de los hogares.
“Si esas variables se mantienen razonables, el crédito puede volver a convertirse en un motor del sector”, concluyó la especialista.