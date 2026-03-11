Los diez autos 0km más baratos de Argentina: los precios de marzo   

En la actualidad comprar autos 0km en Argentina requiere un piso cercano a los 26 millones de pesos, ya que ese es el valor del modelo más barato disponible en el mercado según las listas oficiales vigentes en marzo de 2026.

Este mes, las automotrices que venden vehículos en pesos decidieron mantener los precios sin aumentos, por lo que el costo de entrada para acceder a un auto nuevo se mantiene igual que en febrero. Con la inflación, implica que los vehículos se abaratan en términos relativos frente al resto de los precios de la economía.

Por otra parte, el panorama comercial también muestra señales de enfriamiento. Según los datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), durante febrero se patentaron 42.277 vehículos, representando una baja del 6% interanualmente.

La comparación con enero marca una caída todavía mayor. El primer mes del año había cerrado con 66.768, un número que suele ser más elevado porque se inscriben muchas ventas concretadas hacia el final del año anterior.

Los 10 autos 0km más baratos

Teniendo en cuenta la lista de precios, el modelo más económico sigue siendo un citycar. El Kwid lidera el ranking, mientras que el Mobi aparece como la otra propuesta de ese segmento antes de ingresar al segmento B, donde la mayoría de las marcas concentra su oferta.

En esa franja de vehículos más grandes se ubican modelos que completan el listado de los más accesibles, con precios que llegan hasta los $33,5 millones.

Renault Kwid: $26.050.000

JMEV Easy: $26.460.000

Fiat Mobi: $27.210.000

Hyundai HB20: $27.600.000

Jac S2: $27.860.000

Fiat Argo: $29.930.000

Fiat Cronos: $31.120.000

Citroën C3: $31.200.000

Peugeot 208: $31.300.000

Chevrolet Onix: $31.505.900