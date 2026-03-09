Aumentó el combustible de Shell: cuánto cuesta llenar el tanque en Paraná

Tras un nuevo ajuste en los combustibles, aumentaron los precios en estaciones de servicio y el impacto ya se refleja en los surtidores de Paraná. Elonce relevó los nuevos valores de Shell y calculó cuánto cuesta llenar el tanque según distintos tipos de vehículos.

El incremento se debe a una actualización parcial de los impuestos que se aplican sobre los combustibles, medida dispuesta por el Gobierno nacional. La suba alcanza tanto a las naftas como al gasoil.

Aumento de combustible Shell en Paraná

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se estableció aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril para evitar un mayor impacto inflacionario.

De esta forma, se modificó lo previsto por el Decreto 617/2025, que había dispuesto que todos los incrementos se aplicaran desde comienzos de marzo.

En Paraná, Elonce pudo confirmar los nuevos valores que rigen en estaciones de servicio Shell. Según el relevamiento realizado por este medio, la primera en actualizar los precios fue la estación ubicada en Gualeguaychú e Illia, donde el aumento comenzó a aplicarse el viernes. En tanto, en la estación de Cinco Esquinas los nuevos valores empezaron a exhibirse este domingo.

Nuevos precios de Shell en Paraná

Los valores actuales en los surtidores son los siguientes:

·

Nafta Súper: $1.833 (antes $1.788)

·

Nafta V-Power: $2.034 (sin cambios)

·

Evolux Diesel: $1.975 (antes $1.844)

·

V-Power Diesel: $2.148 (antes $2.082)

Los incrementos varían según el tipo de combustible y oscilan aproximadamente entre el 2,5% y el 7%.

Cuánto cuesta llenar el tanque tras la suba

Con estos nuevos valores, Elonce realizó un cálculo estimativo del costo de llenar el tanque según distintos modelos de vehículos:

·

Auto mediano (45 litros) con nafta súper: $82.485

·

Auto mediano (45 litros) con nafta premium: $91.530

·

Pick up (80 litros) con gasoil premium: $171.840 (como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok o Ford Ranger)

·

Auto pequeño (30 litros) con nafta súper: $54.990

·

Auto pequeño (30 litros) con nafta premium: $61.020

Estos cálculos permiten dimensionar el impacto del aumento en el gasto cotidiano de los automovilistas.