El paranaense Mariano Werner lamentó su carrera en Viedma: "Seguiremos trabajando"

El piloto paranaense Mariano Werner expresó sus sensaciones luego de finalizar en el puesto 26 en la segunda fecha del Turismo Carretera disputada en Viedma. El tricampeón de la categoría explicó que un inconveniente mecánico condicionó su rendimiento durante la carrera y le impidió pelear por los primeros puestos.

A través de sus redes sociales, el entrerriano señaló que el equipo tenía expectativas más altas para la competencia, pero un pinchazo en el neumático trasero izquierdo complicó la estrategia y lo obligó a correr desde atrás.

“Nos vamos de Viedma sabiendo que estábamos para más. Pinchar el neumático trasero izquierdo nos dejó con pocas chances de pelear adelante, sin embargo pudimos remontar varias posiciones”, expresó el piloto en su mensaje.

Foto: Mariano Werner.

Una carrera condicionada por un problema en pista

La competencia disputada en el autódromo de Viedma presentó distintos desafíos para los pilotos del Turismo Carretera. En el caso de Werner, el problema con el neumático marcó un punto de inflexión que cambió el desarrollo de su carrera.

El incidente lo obligó a perder posiciones y a replantear la estrategia, concentrándose en recuperar terreno en la segunda parte de la competencia. A pesar de las dificultades, el piloto logró avanzar varios puestos en el clasificador final.

“Seguiremos trabajando para encontrar el potencial que queremos y poder demostrarlo en la pista”, aseguró Werner, dejando en claro que el objetivo es mejorar el rendimiento en las próximas fechas del campeonato.

Foto: Mariano Werner.

Agradecimiento al equipo y sponsors

En su publicación, el piloto también destacó el trabajo realizado por su equipo durante el fin de semana de competencia. Werner remarcó el esfuerzo que implica competir en cada fecha del calendario del Turismo Carretera.

“Gracias al trabajo de todo mi equipo junto con sponsors por lograr estar en cada carrera”, señaló el entrerriano, reconociendo el apoyo fundamental para mantenerse en la máxima categoría del automovilismo nacional.