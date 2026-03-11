ATE anunció paro en vuelos comerciales de todo el país durante 6 días

El anunciado paro en la ANAC volverá a generar complicaciones en el sistema aerocomercial argentino en plena antesala del fin de semana largo de marzo. La medida de fuerza fue confirmada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil y se llevará adelante entre el 18 y el 24 de marzo inclusive en todos los aeropuertos del país. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron incumplimientos salariales por parte de las autoridades del organismo y advirtieron que la protesta afectará vuelos comerciales durante franjas horarias específicas.

La protesta impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país en dos períodos del día: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esas horas solo se garantizarán operaciones humanitarias, sanitarias y oficiales, mientras que el resto de las actividades podría verse demorado o reprogramado.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, apuntó directamente contra las autoridades del organismo y aseguró que el conflicto se originó por compromisos salariales que, según el sindicato, fueron acordados previamente pero todavía no se cumplieron.

Reclamo salarial y críticas a las autoridades

Cabezas cuestionó la falta de respuestas por parte de la conducción del organismo y explicó que el paro responde a una acumulación de incumplimientos. “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó.

Desde el sindicato detallaron que el paro en la ANAC se realizará en todas las terminales aéreas del país y que la modalidad fue definida de manera colectiva por los trabajadores del sector. El conflicto se enmarca en un reclamo por recomposición salarial frente a acuerdos que, aseguran, fueron comprometidos en negociaciones previas con el organismo.

La ANAC es el organismo encargado de regular y fiscalizar la actividad aerocomercial en Argentina, por lo que cualquier interrupción en sus tareas impacta directamente en el funcionamiento de los aeropuertos y en la operación de las aerolíneas.

Asambleas y advertencia a los pasajeros

Desde ATE ANAC explicaron que la decisión de avanzar con la medida de fuerza fue adoptada en asambleas realizadas en distintos sectores del organismo, donde los trabajadores votaron avanzar con el plan de lucha ante la falta de respuestas concretas.

En ese contexto, Cabezas también pidió que las autoridades informen con anticipación a los pasajeros sobre las posibles demoras o cancelaciones para evitar mayores inconvenientes en los aeropuertos durante los días del conflicto.

“La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó.