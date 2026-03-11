Gremios docentes exigieron "urgente" recomposición salarial y defendieron "derechos conquistados"

REDACCIÓN ELONCE
AGMER, AMET y SADOP se concentraron en Plaza Mansilla de Paraná para exigir al Gobierno provincial una recomposición salarial justa y la defensa de derechos previsionales y educativos. Autoridades gremiales detallaron a Elonce cómo seguirá el plan de lucha.
En la explanada del Consejo General de Educación (CGE) y frente a Casa de Gobierno en Plaza Mansilla, de Paraná, los gremios docentes AGMER, AMET y SADOP protagonizaron una jornada de visibilización con corazones, velas y fotos, destinada a reclamar al gobierno provincial una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido por los docentes entrerrianos. La actividad buscó además concientizar sobre la defensa de la escuela pública y los derechos previsionales.
“Hoy estamos en una jornada de lucha. Si bien hay clases con normalidad en la provincia, esa normalidad es entre comillas porque seguimos con una urgente necesidad de recomposición salarial”, dijo Manuel Gómez, secretario general departamental de AGMER Paraná.
“Pasamos por dos audiencias en la Secretaría de Trabajo a las cuales concurrimos de buena fe y no nos encontramos con una propuesta que sea puesta a consideración de los docentes”, agregó.
Reclamo por pérdida del poder adquisitivo
Gómez detalló que el salario inicial de los docentes entrerrianos está entre los últimos puestos del país y que la oferta del gobierno, incrementos en negro de 45.000 a 60.000 pesos según antigüedad, no contempla lo establecido por la Constitución provincial ni es bonificable. “Estamos muy lejos de lo que consideraríamos una recomposición salarial adecuada al costo de vida. La discusión salarial no puede esperar tres meses como pretende el gobierno”, enfatizó.
Andrés Besel, secretario general de AMET, reforzó la unidad gremial: “Hemos rechazado la propuesta de gobierno de recomposición y tenemos mandato de participar de todas las actividades para manifestarnos y visibilizar que el salario sigue siendo insuficiente. Estamos juntos porque entendemos que el salario nos abarca a todos”.
Defensa de derechos previsionales y educativos
Susana Cogno, de AGMER, subrayó que las acciones no se limitan a la recomposición salarial: “Estamos a las puertas de un intento del gobierno provincial de reformar nuestra ley de jubilaciones. Nuestra ley 8732 se construyó producto de la lucha y no vamos a permitir que se avance en perjuicio de los derechos conquistados. Cada acción que llevamos adelante tiene que ver con poner el corazón y el cuerpo en la lucha”.
“La transformación de la reforma provisional es un retroceso sin igual”, remarcó Cogno.
Los dirigentes alertaron sobre la pérdida de fondos nacionales para programas educativos y el impacto en material didáctico y acompañamiento pedagógico. “Hay un grave riesgo de desanclar los ingresos de activos y jubilados. Tenemos un sistema solidario generacional donde el activo aporta para sostener al jubilado; romper este vínculo llevará a los jubilados a la pobreza”, dijo Cogno.
Jornada federal de visibilización
La movilización se replicó en los 17 departamentos de Entre Ríos, con el objetivo de visibilizar la situación salarial y educativa sin afectar el servicio en las escuelas. Gómez añadió que la recomposición salarial debe impactar en todo el escalafón y respetar lo que establece la Constitución provincial: “Los montos tienen que ser remunerativos y bonificables. Es urgente destrabar esta situación de conflicto, cuya responsabilidad principal recae en el Gobierno provincial”.
Besel destacó la coordinación entre los sindicatos: “"Estamos en un marco de negociación conjunta y el viernes nos reuniremos en Concepción del Uruguay para analizar los pasos a seguir. Tenemos propuestas de marcha de antorchas, actividades de volanteada en el Túnel, y brazos caídos. Todo se realiza dentro del marco de la negociación y del análisis conjunto de cada sindicato”.
Cogno concluyó: “Defendemos la escuela pública y la previsión construida históricamente por los trabajadores. El salario debe garantizar condiciones de vida dignas y proteger logros históricos como la obra social y la jubilación solidaria. No vamos a permitir retrocesos en la educación ni en los derechos previsionales”.