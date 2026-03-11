Musiqueros Entrerrianos celebran su regreso a los escenarios con nuevas canciones y festivales

REDACCIÓN ELONCE
Los Musiqueros Entrerrianos atraviesan un presente cargado de actividad tras su regreso a los escenarios. En diálogo televisivo, los integrantes repasaron su reencuentro, las presentaciones en festivales y los proyectos que preparan para los próximos meses.
El grupo Musiqueros Entrerrianos vive un momento especial luego de volver a compartir escenarios y reencontrarse con su público. Durante una entrevista televisiva en Buenas Noches, los integrantes hablaron sobre el presente del conjunto, el intenso verano de festivales y los proyectos que planean desarrollar en el corto plazo. El regreso del grupo despertó un fuerte acompañamiento del público, algo que los músicos destacaron con emoción.
Al comenzar la charla, los artistas manifestaron su alegría por regresar al programa y por el presente que atraviesan como banda. “Muy contentos de estar nuevamente aquí después de de aquel lanzamiento que vinimos a a contarles”, expresaron al recordar su visita anterior al ciclo televisivo. Según contaron, el balance de los últimos meses ha sido muy positivo y les permitió retomar el contacto con seguidores de distintas localidades.
En ese sentido, remarcaron que la actual temporada los encontró con numerosas presentaciones y una agenda cargada de compromisos. “Esta temporada que estamos terminando nos encuentra con mucha actividad, así que felices de de todo lo que viene sucediendo”, señalaron durante la entrevista, dejando en claro que el regreso superó sus propias expectativas.
Un verano de festivales y escenarios
Durante el diálogo también se refirieron a la dinámica habitual del circuito musical, especialmente en la época estival. Los músicos coincidieron en que los meses de verano suelen concentrar la mayor cantidad de espectáculos y festivales populares, mientras que el calendario comienza a disminuir hacia el otoño.
Sin embargo, los Musiqueros Entrerrianos dejaron en claro que su proyecto no se limita a una temporada puntual. “Vamos a seguir porque hay fechas, hay algunas propuestas, quizás no como en el verano, pero sí las hay”, explicaron, confirmando que el grupo continuará activo durante todo el año.
Además, adelantaron que ya se encuentran trabajando en nuevas producciones musicales. “Tenemos trabajo pendiente que realizar porque tenemos que lanzar algunas canciones nuevas, tenemos que trabajar en el estudio, hay cosas para seguir haciendo”, comentaron, aunque aclararon que todavía existen propuestas que prefieren mantener en reserva hasta que se concreten.
El reencuentro y la emoción de volver a tocar juntos
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando los músicos hablaron del reencuentro después de años de trayectorias separadas. La vuelta a los escenarios no solo significó un nuevo capítulo profesional, sino también la recuperación de vínculos y experiencias compartidas.
El grupo recordó especialmente la respuesta del público en distintos festivales de la región y del país. Según explicaron, el cariño de la gente se hizo visible desde las primeras presentaciones. “Notamos eso desde que empezamos a trabajar en las redes con la gente, notamos enseguida ese ida y vuelta, ese cariño y esa espera”, afirmaron.
Entre los eventos recientes mencionaron actuaciones en distintas localidades, incluyendo festivales en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos. También destacaron su paso por celebraciones populares donde el público acompañó con entusiasmo cada canción.
Una nueva etapa con más cercanía y proyectos
Rubén, uno de los integrantes, también compartió sus sensaciones sobre este nuevo momento del grupo. Para él, el regreso permitió recuperar vivencias que parecían dormidas con el paso del tiempo. “Realmente hermoso. Fueron aflorando muchos recuerdos. Estos viajes nos permitieron disfrutar de momentos y renovar cosas que hacíamos”, relató.
El músico explicó que varios factores facilitaron el reencuentro del grupo. En el pasado, las distancias geográficas dificultaban la continuidad del proyecto, ya que los integrantes vivían en distintas ciudades.
Hoy la realidad es diferente. “En aquel tiempo cuando finalizamos esta primera etapa, uno vivía en capital, el otro en provincia de Buenos Aires, otro en Diamante que se hacía muy difícil. Ahora estamos los tres en Diamante”, explicó, destacando que esa cercanía permite reunirse con mayor frecuencia.
Con nuevas canciones en preparación y una relación renovada con su público, los Musiqueros Entrerrianos atraviesan una etapa de entusiasmo y proyección. Mientras continúan recorriendo festivales y escenarios, el grupo apuesta a consolidar esta nueva etapa con más música y proyectos para el futuro.