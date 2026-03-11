 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Estuvo en GPS una entrevistada

“Jóvenes protagonistas”: COPNAF impulsa espacios de participación para adolescentes

El programa “Jóvenes protagonistas” del COPNAF busca generar espacios de participación para adolescentes en toda la provincia, trabajando temáticas de interés y actualidad.

11 de Marzo de 2026
COPNAF.
COPNAF. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

El programa “Jóvenes protagonistas” del COPNAF busca generar espacios de participación para adolescentes en toda la provincia, trabajando temáticas de interés y actualidad.

El programa “Jóvenes protagonistas”, impulsado por el COPNAF, se consolida como uno de los ejes fundamentales de promoción en relación a las adolescencias. Según adelantó la organización, el objetivo es habilitar espacios de participación y fortalecer la relación entre adultos y adolescentes a través de diversas actividades puente.

 

 

Estas actividades puente son aquellas que logran captar el interés de los jóvenes y facilitan la discusión de distintas temáticas de actualidad y relevancia para ellos. La idea es que, a partir de actividades culturales, deportivas, de streaming o de diversidad cultural, los adolescentes puedan compartir experiencias y reflexionar sobre cuestiones que los afectan directamente.

 

El programa abarca toda la provincia, atendiendo a particularidades locales y buscando adaptarse a las necesidades de cada comunidad. Así, se fomentan los proyectos en coordinación con los servicios de protección, las coordinaciones departamentales y ONGs vinculadas al trabajo con jóvenes.

 

Temáticas de interés para los adolescentes

 

Entre las problemáticas que se abordan dentro de “Jóvenes protagonistas”, los adolescentes han mostrado interés en debatir sobre grooming, bullying y otros temas que afectan su vida cotidiana. La coordinadora del programa destacó que, según un diagnóstico realizado el año pasado, muchos jóvenes reclamaban espacios donde poder conversar libremente sobre estos temas.

 

El programa busca no solo generar diálogo, sino también fortalecer las capacidades de los adolescentes para participar activamente en sus comunidades. De este modo, se promueve el desarrollo de habilidades sociales, la construcción de ciudadanía y la prevención de situaciones de riesgo.

 

Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta fines de marzo. Los interesados pueden registrarse en la página oficial del COPNAF o comunicarse a través de sus redes sociales, donde se encuentra toda la información sobre el programa y sus actividades. Para consultas directas, el número habilitado es 343840124.

 

Entre Ríos lanza una nueva edición de "Jóvenes protagonistas"

Temas:

Jóvenes Protagonistas Copnaf
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso