Histórica librería de Paraná se sumó a campaña solidaria: “La necesidad se ve y eso nos alienta a participar”

La campaña A estudiar se ha dicho, impulsada por la Fundación La Delfina y Ayudar Hace Bien, suma el compromiso de una librería histórica de Paraná. Su responsable se emocionó al hablar con Elonce de la necesidad de los estudiantes. "No podemos ser ajenos a esta situación", afirmó.
En el marco del inicio del ciclo lectivo, la campaña solidaria A estudiar se ha dicho vuelve a movilizar a vecinos, organizaciones y comercios de Paraná con el objetivo de acompañar a estudiantes que necesitan útiles escolares. La iniciativa, impulsada por la Fundación La Delfina y Ayudar Hace Bien, busca acercar herramientas básicas para que chicos y chicas puedan comenzar el año con lo necesario para estudiar.
Entre quienes decidieron sumarse a esta propuesta se encuentra "Del Colegial", una librería histórica de la ciudad ubicada en calle Dean J. Álvarez 117, que lleva casi medio siglo acompañando a generaciones de estudiantes. Su responsable, Roxana Cavallo, abrió las puertas del local y compartió con Elonce la experiencia de participar en una campaña que, según expresó, refleja la realidad que muchas familias atraviesan hoy.
Una historia ligada a la educación y a la comunidad
La librería cuenta con una trayectoria de 49 años en el rubro y desde sus inicios tuvo como prioridad acompañar a los estudiantes y sus familias, especialmente en momentos económicos complejos.
“Si Dios quiere cumplimos 50 el año que viene. Nuestro enfoque siempre fue el estudiante. Si bien tenemos la parte comercial que es muy amplia, nos abocamos principalmente a las actividades escolares y toda la línea de fotocopiados. Todo lo que sea que podamos economizar a los chicos siempre es nuestro fin”, explicó Cavallo.
La comerciante también reconoció que en los últimos años la demanda de ayuda creció notablemente, algo que se percibe diariamente en el contacto con los clientes. “Se nota mucho la necesidad de estos últimos años. Tratamos de adaptarnos y mantener los precios lo más bajos posibles para que sea más fácil para los chicos y a los papás”, aseguró.
Kits solidarios para la campaña
La participación en A estudiar se ha dicho surgió a partir de una invitación de los organizadores de la campaña, que convocaron a comercios locales para colaborar con precios especiales en útiles escolares.
“Nos parece una muy buena propuesta. Es una forma de llegar a la sociedad y, de alguna manera, devolver todo lo que la gente nos ha brindado. Con un granito de arena se puede ayudar a los que más necesitan”, comentó.
Para acompañar la iniciativa, la librería armó combos especiales pensados para donaciones. Entre ellos, un kit con carpetas, repuestos y birome por $9.900, y otro más pequeño que incluye cuaderno, lápices y lápices de colores por $4.900. También se ofrecen artículos individuales como marcadores o cartulinas con valores especiales para quienes quieran colaborar.
“Si alguien quiere algún otro artículo, le hacemos un descuento especial para la participación de la campaña”, agregó.
Una emoción que refleja la realidad de muchas familias
El local mantiene un horario amplio de atención para facilitar el acceso a quienes deseen colaborar con la campaña. Abre de lunes a viernes desde las 6:45 hasta las 13 y por la tarde de 16 a 20, mientras que los sábados atiende de 8:30 a 12.
Además, quienes no puedan acercarse personalmente pueden realizar consultas o pedidos a través de WhatsApp y abonar mediante transferencia bancaria.
Al hablar de la situación que atraviesan muchas familias, Cavallo no pudo ocultar su emoción. La comerciante se quebró al recordar la realidad que ve diariamente en el mostrador y la importancia de gestos solidarios para ayudar a quienes más lo necesitan.
“Hace tantos años que estamos y siempre participamos, de alguna manera, en una u otra campaña. Se ve la necesidad que hay hoy en día y, bueno, eso nos alienta a participar y a mejorar aún más los precios para que la gente también pueda actuar como intermediaria de esta campaña”, señaló.
Luego agregó conmovida: “Las emociones brotan porque no podemos ser ajenos a esta situación. Es cuestión de participar y ponerle un poquito más de voluntad”.
Así, la campaña A estudiar se ha dicho continúa sumando gestos solidarios en la ciudad, con historias que reflejan no solo el compromiso de los comerciantes, sino también la sensibilidad de quienes todos los días ven de cerca la realidad de muchas familias.