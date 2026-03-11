Identifican restos de desaparecidos en La Perla: juez dijo que avanzan en nuevas identificaciones

La identificación de los cuerpos de doce desaparecidos en el ex centro clandestino La Perla marcó un nuevo avance en las investigaciones por delitos de lesa humanidad vinculados a la última dictadura cívico-militar en Argentina. El dato fue confirmado por el juez federal Nº3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien brindó detalles sobre el trabajo de excavación y los estudios científicos que permitieron confirmar la identidad de las víctimas.

Según explicó el magistrado, los restos fueron hallados durante una campaña de excavaciones realizada entre septiembre y noviembre de 2025 en el predio donde funcionó el centro clandestino La Perla, uno de los principales lugares de detención, tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado.

“La campaña del año pasado arrojó una importante cantidad de restos humanos, pequeñas partes de huesos. Después de una intensa búsqueda pudimos dar con estos restos que fueron remitidos al Equipo Argentino de Antropología Forense”, explicó el juez al referirse al inicio del proceso que derivó en las identificaciones.

Un hallazgo tras dos décadas de excavaciones

El descubrimiento significó un punto de inflexión en una investigación que se había extendido durante años sin resultados concretos. De acuerdo con lo detallado por Vaca Narvaja, durante más de dos décadas se realizaron numerosas campañas de búsqueda en el predio sin hallazgos positivos.

“La campaña fue la primera exitosa de doce campañas que se hicieron durante veinte años”, afirmó el magistrado al dimensionar la relevancia del hallazgo.

Los fragmentos encontrados fueron enviados al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó durante los primeros meses del año en el análisis de las muestras y en su comparación con perfiles genéticos almacenados en bases de datos de familiares de víctimas desaparecidas.

A partir de ese trabajo científico se logró confirmar la identidad de doce personas que habían sido secuestradas y desaparecidas en La Perla durante la última dictadura militar. “Los primeros resultados han arrojado hasta doce identificaciones de personas que fueron secuestradas, desaparecidas y torturadas en La Perla y ahora definitivamente identificadas a través del ADN”, indicó el juez.

Restos removidos durante la dictadura

El magistrado explicó que los restos encontrados no corresponden a cuerpos completos, sino a pequeños fragmentos óseos que permanecieron en el lugar después de que los represores removieran los cuerpos durante la dictadura. “Los restos fueron removidos por los genocidas. Ante una visita de organismos internacionales al país excavaron con palas mecánicas y en camiones se llevaron los restos”, detalló.

Esa operación provocó que fragmentos de huesos quedaran dispersos en el terreno. Décadas después, las técnicas modernas de análisis genético permitieron que esos restos mínimos puedan ser identificados. “La identificación ha sido con el 99,99 por ciento de probabilidades. Son identificaciones muy precisas gracias a las técnicas actuales de ADN”, afirmó el juez.

Loma del Torito: el sitio donde aparecieron los restos

Los restos fueron hallados en un sector del predio conocido como Loma del Torito, dentro de las aproximadamente 14.000 hectáreas que integran el campo donde funcionó el ex centro clandestino La Perla, propiedad del Ejército Argentino.

El lugar fue señalado por un testigo durante los juicios por delitos de lesa humanidad vinculados a ese centro clandestino. “A partir de ese testimonio se comenzó a trabajar con otras herramientas y pruebas que permitieron señalar el lugar exacto”, explicó Vaca Narvaja.

El trabajo incluyó el análisis de fotografías aéreas históricas. Un geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto comparó imágenes tomadas en 1979 y detectó movimientos de tierra que sugerían enterramientos clandestinos. “Con dos fotografías aéreas del año 1979 se pudo notar que había un movimiento de tierra importante en ese sector”, indicó el magistrado.

A partir de ese análisis se iniciaron las excavaciones que finalmente permitieron encontrar restos humanos. “Al tercer día de excavación ya tuvimos la posibilidad de encontrar restos y durante toda la campaña del año pasado se fueron recuperando fragmentos”, agregó.

Podrían identificarse más víctimas

El juez también señaló que las investigaciones podrían permitir nuevas identificaciones en el futuro, ya que aún quedan restos en proceso de análisis por parte del equipo forense. “Creo que vamos a poder identificar otro tanto más de personas, aunque prefiero no aventurar cifras”, afirmó.

Sin embargo, el magistrado advirtió que uno de los principales obstáculos para avanzar con nuevas identificaciones es la falta de muestras genéticas de familiares de algunas víctimas. “Estamos llamando a familiares de personas desaparecidas que no han dado muestras de ADN para que se acerquen a hacerlo, porque uno de los problemas que se presentan es la falta de contra-muestras”, explicó.

Notificaciones personales a las familias

Una vez confirmadas las identificaciones, el juzgado comenzó a notificar a los familiares de las víctimas. El proceso se realizó de manera personal y con acompañamiento psicológico especializado. “Nos pareció importante que el titular del juzgado y el secretario realizáramos personalmente las notificaciones”, explicó Vaca Narvaja.

El magistrado relató que la comunicación con las familias implicó momentos profundamente emotivos, debido al largo tiempo transcurrido desde la desaparición de las víctimas. “Es terminar con cincuenta años de angustia y de un interrogante permanente”, expresó.

Para muchas familias, la identificación representa el cierre de décadas de incertidumbre. “Es una transición muy fuerte: pasar de la condición de desaparecido a saber con certeza qué ocurrió con ese familiar”, sostuvo el juez.

La búsqueda continúa

La investigación no se limita a la identificación de los restos hallados. La Justicia también intenta determinar qué ocurrió con los cuerpos que habrían sido trasladados desde el predio durante la dictadura.

Según testimonios incorporados a la causa, los represores habrían removido enterramientos clandestinos para ocultar evidencias antes de visitas de organismos internacionales de derechos humanos.

Actualmente, la investigación analiza pistas que podrían conducir a otros lugares donde habrían sido trasladados esos restos.

“Estamos detrás de la pista de dónde fueron llevados esos restos. Hay testimonios que indican el norte de Córdoba, hacia la zona de las Salinas”, señaló Vaca Narvaja.

Memoria y justicia a medio siglo del golpe

El avance de la investigación ocurre en un contexto simbólico: el país se prepara para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Para el magistrado, los resultados obtenidos reflejan la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina.

“Han pasado cincuenta años, es medio siglo, y Argentina continúa con estas políticas de derechos humanos”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el país mantiene un compromiso sostenido con la investigación de los crímenes de la dictadura y la reparación de las víctimas. “Es un mérito de la Argentina continuar con estas políticas de respeto a los tratados internacionales y de búsqueda de lo que ocurrió con las víctimas”, sostuvo.

Finalmente, el juez consideró que este proceso judicial constituye un ejemplo en materia de derechos humanos. “A cincuenta años me parece que es muy importante lo que ha hecho la Argentina en este aspecto”, concluyó.