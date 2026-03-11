La Libertad Avanza rechazó el aumento de las dietas en el Senado

El bloque de senadores de La Libertad Avanza anunció su rechazo a un posible aumento de las dietas en la Cámara alta y sostuvo que sus remuneraciones no deben ser incrementadas.
El bloque de senadores de La Libertad Avanza expresó este miércoles su rechazo a un eventual aumento de las dietas en el Senado. En un comunicado difundido en redes sociales, los legisladores afirmaron que no acompañarán ninguna suba de sus salarios, destacando que “el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”.
En ese sentido, los senadores señalaron que “nuestro salario no debe ser aumentado”, subrayando que su remuneración ya se encuentra “muy por encima del ingreso promedio de la sociedad”. La medida busca transmitir un mensaje de responsabilidad en un contexto económico complejo.
“En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad”, agregaron desde el bloque, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Principios y coherencia política
La decisión de La Libertad Avanza se inscribe en su discurso habitual de alineamiento con los principios de austeridad y transparencia en el uso de recursos públicos. Los legisladores remarcaron que no consideran apropiado avanzar con mejoras salariales en este momento del país.
En el comunicado, los senadores también enfatizaron que su compromiso es actuar “con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”. Esta postura llega en medio de la discusión sobre los ingresos de la dirigencia política, un tema que genera fuerte debate entre la ciudadanía y los distintos bloques legislativos.
Para el bloque, la medida busca reforzar la confianza de la sociedad en sus representantes y evidenciar una postura diferenciada frente a otros espacios políticos que sí evalúan incrementos salariales.
Mensaje al electorado
Más allá de la cuestión económica, el rechazo al aumento de dietas se presenta como un mensaje político de cara a la opinión pública. Los senadores de La Libertad Avanza buscan mostrar coherencia entre sus principios y sus acciones en la Cámara alta.
El bloque enfatizó que sus decisiones deben reflejar “el esfuerzo diario que realizan millones de argentinos” y que la política debe actuar de manera responsable en temas vinculados a los ingresos de los funcionarios públicos, informó NA.
De esta manera, la postura del bloque libertario se convierte en un ejemplo de posicionamiento frente a la discusión sobre salarios en el Senado, con un fuerte componente comunicacional orientado a sostener la confianza de sus votantes.