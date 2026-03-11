Dieron de alta a adolescente entrerriana que peleaba por su vida: el emotivo mensaje de su madre

Maggie, la adolescente entrerriana que peleaba por su vida tras una apendicitis complicada fue dada de alta de manera ambulatoria luego de varias semanas de internación crítica y cuatro intervenciones quirúrgicas. La noticia fue confirmada por su madre, Laura Boero, quien expresó su emoción y agradecimiento por la evolución de la joven.

La adolescente, oriunda de Concordia, había atravesado un cuadro de extrema gravedad que requirió su traslado al hospital San Roque de Paraná, donde especialistas intervinieron de urgencia para intentar estabilizarla. Durante ese proceso, permaneció en terapia intensiva con riesgo de vida y debió someterse a varias cirugías debido a las complicaciones intestinales.

Tras semanas de tratamiento y cuidados intensivos, la familia informó que la joven finalmente pudo abandonar el hospital para continuar su recuperación en su hogar, aunque bajo seguimiento médico permanente y con controles periódicos.

El mensaje de la madre tras el alta médica

La madre de la adolescente compartió un emotivo mensaje tras recibir la noticia del alta. “Después de cuatro cirugías y contra todo pronóstico te vas a casa con tus padres y hermanitos. Dios lo quiso así y sabemos que sos un milagro de Él”, expresó Laura Boero.

En la publicación también destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso y el esfuerzo del personal sanitario que participó en la atención de su hija. “Gracias a todos los que siguen rezando por Maggie, los que colaboran con ella y su familia. Gracias al equipo médico del hospital San Roque de Paraná que lo dio todo para sacarla adelante. Gracias a las enfermeras que con tanto amor y paciencia la cuidaron”, manifestó.

Según explicó, el alta es ambulatoria y la adolescente deberá continuar su recuperación en casa durante varios meses. Además, aún resta una nueva intervención quirúrgica para reconectar los intestinos y permitir que pueda retomar su vida normal.

Cómo comenzó el cuadro que puso en riesgo su vida

El complejo cuadro de salud comenzó a finales de enero, cuando la joven empezó a presentar dolores abdominales y fiebre. En una primera consulta médica, el diagnóstico fue gastroenteritis y no se realizaron estudios complementarios como ecografías o análisis.

Con el paso de los días, los síntomas persistieron y la familia volvió a consultar. Según relató Boero en diálogo con Elonce, recién en ese momento se concretó una ecografía que permitió observar la situación abdominal, aunque inicialmente la adolescente mostró una leve mejoría.

Sin embargo, el 17 de febrero el cuadro se agravó de forma repentina: presentó una inflamación abdominal intensa y debió regresar de urgencia a la guardia. Allí confirmaron finalmente el diagnóstico de apendicitis con plastrón, una complicación que exige intervención quirúrgica inmediata.

Cirugías, complicaciones y tratamiento intensivo

La primera cirugía se realizó en el hospital Masvernat de Concordia, pero luego surgieron complicaciones graves. Entre ellas, los médicos detectaron una fístula intestinal, lo que obligó a derivarla de urgencia al hospital San Roque de Paraná.

En la capital entrerriana, la adolescente fue internada en terapia intensiva debido a un cuadro severo de deshidratación, infección y compromiso intestinal. Durante ese período debió atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas para intentar controlar la evolución de la enfermedad.

En una de las operaciones más recientes se le practicó una colostomía con el objetivo de preservar la integridad del intestino, que había quedado seriamente comprometido por la infección y las complicaciones derivadas del cuadro inicial.

La familia había informado que, desde el 21 de febrero, la joven permanecía con el abdomen abierto debido a la gravedad de la situación intestinal. Los médicos seguían de cerca su evolución ante el riesgo permanente de nuevas complicaciones.

Una recuperación que aún continúa

Aunque la noticia del alta generó alivio y emoción entre familiares y allegados, la recuperación de la adolescente entrerriana que peleaba por su vida continuará durante los próximos meses. El proceso incluye controles médicos constantes y una futura cirugía reconstructiva.

La familia destacó que la joven ahora podrá continuar el tratamiento en su casa, rodeada de sus seres queridos, lo que consideran un paso fundamental en su recuperación física y emocional.

“Ahora a cuidarse unos meses y esperar la cirugía para que reconecten sus intestinos y así volver a su vida normal. Gracias Dios por escuchar nuestras oraciones”, expresó su madre en el mensaje difundido tras el alta.

La historia de la adolescente generó una fuerte repercusión en la comunidad, donde numerosas personas acompañaron con cadenas de oración y muestras de apoyo durante las semanas más críticas de su internación.