Operativos por narcomenudeo en barrio Lomas del Mirador 2: una vivienda fue allanada por tercera vez

REDACCIÓN ELONCE
En un operativo coordinado, se realizaron cuatro allanamientos por narcomenudeo simultáneos en barrio Lomas del Mirador 2 y cercanías. Según supo Elonce, localizó un búnker de venta de drogas y tres personas fueron puestas a disposición judicial.
Claudio González, jefe de la policía, destacó: “Sepan que estamos trabajando por todos ustedes. Lo que acaban de ver no debe pasar. Consumir drogas hace mal, daña y es un peligro para la salud”.
El operativo tuvo como objetivo neutralizar un búnker destinado a la venta de estupefacientes a menudeo. Según González, “Hay que hacerle ver a los chicos que esto no debe suceder”.
Procedimientos y coordinación judicial
El operativo incluyó cuatro procedimientos: dos en Lomas del Mirador 2 y otros fuera del barrio, en calles Hernandarias y Mosconi. Están direccionados por el fiscal Santiago Alfieri y la jueza Paola Firpo, según explicó González.
El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, agregó: “Si bien este procedimiento comenzó a las 19, ya contaba con una tarea investigativa que llevó bastante tiempo. Se pudo corroborar la comercialización de estupefacientes a menudeo, y con la fiscalía especializada se pudieron realizar dos allanamientos que, gracias a la colaboración y todo el apoyo logístico del grupo especiales COE, se logró ingresar rápidamente”.
Passadore precisó que “se tomaron todos los recaudos y se pudo localizar sustancias que están siendo analizadas con reactivos”, concluyó.
Seguimiento y prevención de nuevos búnkeres
Pablo Gastón Preisz Casas, subdirector de Drogas Peligrosas, explicó los pasos futuros: “Es la tercera vez que se allana este lugar. Nosotros continuamente estamos realizando tareas de inteligencia para determinar la existencia de otros lugares y poder informar a la justicia y conseguir órdenes de allanamiento”.
Respecto al destino de la droga incautada, Casas detalló: “Se hace un test de campo que nos permite establecer si se trata de marihuana, cocaína u otra sustancia. Luego, una vez secuestrada y periciada, esa droga pasa a ser destruida”.