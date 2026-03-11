Préstamos personales para jubilados de $50.000.000: condiciones y tasas

En marzo de 2026, los jubilados cuentan con distintas opciones de préstamos personales de hasta $50.000.000 ofrecidas por entidades bancarias. Estas alternativas están diseñadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o financiar proyectos personales, con condiciones adaptadas a este grupo de clientes.

Entre las entidades que mantienen activas estas líneas de crédito se destacan el Banco Nación, Banco Provincia y BBVA. En algunos casos, los montos pueden alcanzar los $50.000.000, mientras que los plazos de devolución varían según la institución y la modalidad elegida.

El Banco Nación dispone de una línea específica para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad, con la posibilidad de gestionar el crédito de manera online. El monto mínimo disponible es de $10.000 y el máximo de $50.000.000.

Quienes pueden solicitarlo son jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, excluyendo pensiones no contributivas o asistenciales. La relación cuota-ingreso no puede superar el 35% del haber neto, y los plazos de devolución varían entre 36 meses con e@descuento y hasta 72 meses con débito en cuenta.

Las tasas vigentes son: TNA 53%, TEA 68,03%, CFT con TNA 64,13% y CFT con TEA 86,78%. Para solicitarlo, los interesados deben ingresar a la app BNA+ o al home banking, seleccionar la opción de Préstamos, indicar el monto y destino, y enviar la solicitud.

Préstamos del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados, además de trabajadores del sector público y privado, con montos máximos de hasta $50.000.000 y plazos de devolución de hasta 72 meses. La tasa nominal anual (TNA) es del 98%, y un ejemplo de cuota indica $8.680,95 por cada $100.000 solicitados.

La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación. Para solicitar el préstamo, los clientes deben ingresar al home banking o a la app BIP Móvil, activar el token de seguridad, seleccionar la opción Préstamos, elegir el monto y plazo y confirmar la operación.

Préstamos del Banco BBVA

El Banco BBVA ofrece préstamos para jubilados con montos de entre $10.000 y $40.000.000 y plazos de hasta 60 meses, con tasas fijas y sistema de amortización francés. La relación cuota-ingreso no debe superar el 30%, y no se cobra costo de otorgamiento.

Para acceder al crédito se requiere ser jubilado o pensionado, cobrar los haberes en BBVA, tener entre 18 y 74 años, y un ingreso mínimo de $308.200. La TNA es del 132% y la TEA 249,85%. La cancelación anticipada es gratuita si se cumple al menos el 25% del plazo o transcurren 180 días; de lo contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.

La solicitud se realiza online, ingresando a la app o al simulador del banco, calculando monto y cuotas, completando los datos y enviando la solicitud para evaluación. Estas opciones brindan a los jubilados alternativas flexibles para cubrir necesidades financieras durante marzo de 2026.