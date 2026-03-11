Cuatro oferentes se presentaron para obras de accesibilidad en escuela de Tala

El gobierno provincial abrió los sobres para realizar obras en la Escuela Nº 3 Domingo Faustino Sarmiento. El proyecto incluye mejoras de accesibilidad, reparación de filtraciones y adecuaciones edilicias para optimizar el funcionamiento del establecimiento.
La obra en la Escuela Nº 3 Domingo Faustino Sarmiento de Rosario del Tala avanzó con la apertura de sobres realizada por el gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en el marco de un proyecto destinado a mejorar las condiciones de ingreso, circulación y mantenimiento del establecimiento educativo.
La institución está ubicada en la intersección de las calles Panizza y Colón y recibe diariamente a 484 estudiantes. En el edificio se detectaron distintos problemas edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano, entre ellos filtraciones de agua en las galerías y dificultades de accesibilidad en aulas y sectores de ingreso.
Ante esta situación, se elaboró un proyecto de intervención que apunta a resolver estas problemáticas y optimizar las condiciones de uso para la comunidad educativa.
Mejoras en accesibilidad y reparaciones edilicias
Durante la presentación del proceso licitatorio, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de avanzar con este tipo de obras en establecimientos escolares de la provincia.
"Con esta planificación de obras se da respuesta concreta para mejorar las condiciones edilicias con intervenciones de accesibilidad y reparaciones que fortalezcan la seguridad y funcionalidad de los establecimientos escolares de la provincia", expresó.
En esa línea, agregó que las inversiones buscan garantizar mejores espacios para el desarrollo de las actividades educativas. "De esta manera, se hacen posibles espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y destinamos los recursos que se disponen donde se necesitan", afirmó.
Presupuesto y empresas oferentes
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 39.815.740 pesos y un plazo estimado de ejecución de 60 días corridos.
El acto de apertura de sobres se realizó en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, donde se presentaron cuatro empresas interesadas en ejecutar los trabajos.
Las firmas oferentes fueron Juricevic Pablo Sebastián, Meier Gerardo Omar, la Cooperativa de Trabajo La Hermandad Ltda. y la Cooperativa Nuevo Tala Ltda.
Intervenciones previstas en el edificio
De acuerdo con el proyecto técnico elaborado, se construirán rampas de acceso en aulas y sectores principales del edificio.
Estas intervenciones permitirán mejorar la circulación de personas con movilidad reducida y garantizar mayor accesibilidad dentro del establecimiento educativo.
Además, se realizará la reparación de la vereda de ingreso a la escuela, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso para estudiantes, docentes y familias que concurren diariamente al lugar.
Soluciones para filtraciones y mantenimiento
Otra de las obras previstas es la instalación de una nueva cubierta metálica en las galerías, destinada a solucionar las filtraciones de agua de lluvia que actualmente afectan ese sector del edificio.
También se llevarán adelante trabajos de limpieza y adecuación en el área de ventilación de la cocina del establecimiento.
Asimismo, se intervendrá en la sala de bombas de los tanques cisterna, donde actualmente se registran anegamientos durante episodios de lluvia.
Mejoras para la comunidad educativa
Las obras permitirán optimizar el funcionamiento general del edificio y brindar mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y mantenimiento para quienes asisten a la institución.
Desde el gobierno provincial señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación orientada a fortalecer la infraestructura escolar en distintos puntos de Entre Ríos.
De esta manera, el proyecto busca mejorar la calidad de los espacios educativos y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares de los 484 estudiantes que concurren a la institución de Rosario del Tala.