Allanamiento por narcomenudeo en barrio Macarone: hallaron cocaína y dinero

El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, confirmó a Elonce que se realizó un allanamiento por narcomenudeo en el barrio Macarone, específicamente en la Cortada 3 y 22, durante la noche del miércoles. La investigación, que se extendió durante los últimos 25 días, permitió identificar dos domicilios como puntos de venta de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en simultáneo en ambos inmuebles, con la colaboración del Grupo Especial de los departamentos Nogoyá y Paraná. Durante la intervención, los efectivos encontraron cocaína fraccionada en varios envoltorios en una de las viviendas, además de dinero en efectivo, lo que refuerza las sospechas de venta al menudeo.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Pablo Gastón Preisz Casas, subdirector de Drogas Peligrosas, destacó la coordinación en los allanamientos y subrayó que no hubo inconvenientes durante los procedimientos. “Se realizaron los dos allanamientos en simultáneo y no hubo inconvenientes a la hora de ejecutarlos en el barrio Macarone”, aseguró.

Procedimiento y seguridad en el barrio

Las autoridades precisaron que, por el momento, no hay personas detenidas mientras continúa el operativo y se realiza la verificación de los elementos secuestrados. La investigación sigue su curso para determinar la extensión de la red de narcomenudeo y la participación de los involucrados.

Foto: Elonce.

El allanamiento se enmarca en una serie de investigaciones orientadas a desarticular puntos de venta de drogas en distintas zonas de la ciudad. La colaboración de unidades especializadas de Nogoyá y Paraná permitió garantizar la seguridad y efectividad del procedimiento, evitando conflictos con vecinos y asegurando la preservación de pruebas.

Foto: Elonce.

Desde la dirección de Drogas Peligrosas destacaron la importancia de la planificación y la coordinación interdepartamental en operativos de este tipo, subrayando que estas acciones buscan disminuir el tráfico de estupefacientes en los barrios y proteger a la comunidad.

Próximos pasos de la investigación

Mientras continúa el operativo, las autoridades evaluarán la documentación, el dinero y la sustancia secuestrada para avanzar en las imputaciones correspondientes. Se espera que, en las próximas horas, se definan detenciones y se profundice la investigación sobre la red de narcomenudeo vinculada a los domicilios allanados.