Video del robo de bicicleta en Paraná: delincuente la sustrajo del frente de la vivienda

El robo de bicicleta en Paraná ocurrió este lunes por la tarde en la zona de calles Churruarín y Río Negro. El delincuente ingresó a una vivienda cuyo portón estaba sin llave y escapó con el rodado. La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta.
El robo de bicicleta en Paraná ocurrió este lunes alrededor de las 19:30 en la zona de calles Churruarín y Río Negro, en la capital entrerriana, cuando un delincuente ingresó a una vivienda y se llevó el rodado que se encontraba junto a la puerta del domicilio.
Según se pudo observar en las imágenes registradas en el lugar, el hecho se produjo en un horario de alto movimiento en el barrio. Sin embargo, el ladrón actuó con tranquilidad y sin generar sospechas entre los vecinos que circulaban por la zona.
El sujeto aprovechó que el portón de la vivienda se encontraba sin llave, ingresó al frente de la casa y tomó la bicicleta. Luego, salió del lugar montado en el rodado y se retiró rápidamente.
Denuncia y pedido de colaboración
Tras advertir lo ocurrido, el vecino damnificado realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta de Paraná, jurisdicción donde ocurrió el hecho. De acuerdo con lo informado, el caso ya quedó en manos de la Policía, que inició las actuaciones para intentar identificar al autor del robo.
En tanto, desde el entorno de la víctima solicitaron colaboración a la comunidad. Pidieron que, en caso de observar una bicicleta con características similares publicada en redes sociales o siendo ofrecida para la venta en la zona, se dé aviso inmediato a las autoridades.
La difusión de las imágenes y del hecho busca facilitar la recuperación del rodado y aportar datos que permitan dar con el responsable del robo ocurrido en la capital entrerriana.