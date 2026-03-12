Robo millonario en barrio privado de Concordia: detuvieron a serenos y secuestraron armas y droga

El procedimiento en la casa de uno de los serenos.

El llamado robo en La Lomada ocurrido el pasado sábado por la noche en una vivienda del exclusivo barrio privado de Villa Adela trajo nuevas novedades judiciales este miércoles. Tras una denuncia por la sustracción de una importante suma de dinero en dólares, joyas y otros objetos de valor, la Policía de Concordia realizó un operativo integral que incluyó seis allanamientos y terminó con varias detenciones.

La investigación, a cargo de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal bajo la supervisión del comisario Miguel Martina y el fiscal Mario Figueroa, comenzó luego de que un abogado denunciara el millonario robo. “Se estableció que al menos tres personas habrían ingresado a la propiedad y sustraído el dinero”, explicaron fuentes judiciales.

Operativos en barrios de Concordia y detenciones

Según los investigadores, las tareas iniciales permitieron orientar la pesquisa hacia trabajadores que habían prestado servicios en la vivienda asaltada y en otras residencias del mismo barrio. Entre ellos figuraban serenos y un pintor que se desempeñaban dentro del predio de La Lomada.

Durante la tarde del miércoles, los agentes concretaron seis allanamientos en distintos puntos de Concordia: barrio Cabo Sendrós, Independencia, Gerardo Yoya y Las Tejas, con apoyo táctico y judicial.

Como resultado de estos procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron cuatro armas de fuego, además de cocaína y marihuana. Dos serenos del barrio privado fueron aprehendidos por la tenencia ilegal de armamento.

Secuestro de armas, drogas y nuevos imputados

Además de la detención de los custodios del complejo, otro de los arrestados tenía en su poder un arma similar junto con las sustancias estupefacientes incautadas, según detalló la policía.

“Los procedimientos permitieron avanzar de manera significativa en esclarecer el hecho”, afirmó un vocero de la Fiscalía que sigue la causa a Concordia Policiales. Las fuentes también indicaron que otra persona identificada estaría vinculada al robo, y que su situación procesal será evaluada en las próximas horas por el fiscal Figueroa y su equipo.

Familiares de los imputados aseguraron en sus declaraciones que “no tenemos nada que ver con esto, solo estábamos trabajando” y que colaborarán con la Justicia, aunque rechazaron cualquier vínculo con el atraco.