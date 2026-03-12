Millonario robo en barrio privado: revelaron la cantidad de dinero secuestrada a los serenos

Secuestraron teléfonos celulares, una pistola calibre .22 con un cartucho, una carabina calibre .22 marca Diana y 75 municiones del mismo calibre en el marco de la investigación por un robo ocurrido en el barrio privado La Lomada, en la zona de Villa Adela, en Concordia. Además se halló una escopeta tipo carabina y un revólver calibre .22 con 17 municiones.

En el lugar también se secuestraron envoltorios con estupefacientes: dos envoltorios con cocaína con un peso total de 7,1 gramos; y un envoltorio con marihuana que arrojó un peso de 43,4 gramos.

Durante los allanamientos también se secuestró dinero en efectivo por un total de 1.126.000 pesos.

Allanamientos por millonario robo en barrio privado (foto Policía de Entre Ríos)

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal; y en el operativo también tomó intervención la División Drogas Peligrosas.

En el marco de los procedimientos fueron detenidos dos hombres de 24 y 44 años, quienes se desempeñaban como serenos en el barrio; ambos fueron imputados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La causa, que está en manos del fiscal Mario Figueroa se originó a partir de un hecho ocurrido el 7 de marzo, alrededor de las 23. Según la investigación, tres hombres ingresaron a la vivienda de un abogado que se encontraba sin moradores en el barrio privado La Lomada. Del lugar sustrajeron dinero en moneda extranjera y joyas.

Los investigadores analizan la posible participación de personas vinculadas al entorno del barrio. Entre las hipótesis se encuentra la participación de personal de seguridad privada y de un grupo de albañiles que trabajaba en la zona.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de los sospechosos y recuperar los elementos sustraídos.