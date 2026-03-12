DAIA Paraná y Entre Ríos recibió la máxima distinción otorgada por la Policía

La filial DAIA Paraná y Entre Ríos fue distinguida con la réplica del Sable de Urquiza, el mayor reconocimiento de la Policía provincial. También entregaron una distinción al jefe de la fuerza por su labor contra el antisemitismo.
La filial DAIA Paraná y Entre Ríos recibió la máxima distinción de la Policía de Entre Ríos, al ser reconocida con la réplica del Sable de Urquiza durante un acto institucional.
El presidente de la DAIA filial Entre Ríos, Pablo Soskin, informó que se trata de un reconocimiento histórico, ya que es la primera vez que la distinción es otorgada a una institución que no pertenece a la fuerza policial.
Según explicaron desde la institución, la distinción representa un gesto de reconocimiento al compromiso de la entidad con los valores democráticos y el respeto por la diversidad.
Distinción al jefe de la Policía
Durante el mismo acto también se entregó un reconocimiento al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. La distinción fue otorgada por la DAIA filial Entre Ríos y la Asociación Israelita de Paraná. El reconocimiento destaca su contribución en la lucha contra el antisemitismo y las distintas formas de discriminación.
El reconocimiento entregado al jefe policial se denomina “Justo para la Comunidad”. La distinción rememora el reconocimiento “Justos entre las Naciones”, que otorga el Estado de Israel. Ese título se concede a personas que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante la Shoá, también conocida como el Holocausto.
Desde las instituciones organizadoras señalaron que el reconocimiento busca resaltar el compromiso con la memoria histórica y la convivencia social.