El Quini 6 sigue haciendo felices a entrerrianos: dos apostadores ganaron más de $11 millones

La agencia de Gualeguaychú donde se jugó una de las boletas ganadoras

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y si bien los principales pozos millonarios quedaron vacantes, dos entrerrianos tuvieron suerte y ganaron más de 11 millones de pesos en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas ganadoras se realizaron en Gualeguaychú y Crespo; concretamente en las agencias Nº 461 y Nº 1280 respectivamente. Cada uno de los apostadores se lleva $11.580.923,16.

Vale recordar que en el sorteo del lunes, un entrerriano ganó más de $ 20 millones también bajo la modalidad Siempre Sale. En este caso la boleta se jugó en la Agencia Nº 772 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Todos los sorteos del miércoles del Quini 6

El sorteo Tradicional vio los números 06-07-43-13-04-19. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $959.232.910.

En el caso de La Segunda los favorecidos fueron 32-12-14-05-34-03. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 25-01-16-33-08-43. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.546.932.522.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-06-45-03-38-19. Hubo 25 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.580.923,16. Dos son de Entre Ríos, como se mencionó anteriormente.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2858 ganadores y cada uno percibirá $54.233,73.