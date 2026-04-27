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Sociedad Apuesta ganadora en Concepción del Uruguay

Quini 6 de más de $20 millones en Entre Ríos: “El ganador es un cliente habitual y la alegría es doble”

Un apostador ganó más de 20 millones de pesos en el Quini 6 modalidad Siempre Sale. La boleta fue vendida en una tómbola de Concepción del Uruguay y el ganador es un cliente habitual. "La alegría es doble”, reveló agenciera a Elonce.

27 de Abril de 2026
Mariana Heis, agenciera de Concepción del Uruguay
Mariana Heis, agenciera de Concepción del Uruguay Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un apostador ganó más de 20 millones de pesos en el Quini 6 modalidad Siempre Sale. La boleta fue vendida en una tómbola de Concepción del Uruguay y el ganador es un cliente habitual. "La alegría es doble”, reveló agenciera a Elonce.

Un entrerriano ganó más de 20 millones en el Quini 6 y la apuesta se vendió en una agencia de Concepción del Uruguay. El premio correspondió a la modalidad Siempre Sale y fue confirmado a Elonce por la tómbola donde se realizó la jugada.

 

La titular de la agencia de tómbola Nº 772, Mariana Heis, contó a Elonce que se enteró del resultado al comenzar la jornada laboral. “Cuando estaba abriendo la agencia, desde IAFAS me llegó un mensaje y me enteré ahí”, relató.

Un cliente habitual

 

Según explicó, el ganador es un cliente frecuente del local. “Nos enteramos porque es un cliente que viene todos los días. Llegó como todos los lunes a controlar y nos llevamos juntos la sorpresa”, indicó.

 

La agenciera destacó que este dato generó "una doble alegría", ya que en muchos casos los premios importantes suelen corresponder a jugadores ocasionales.

 

En la oportunidad, Heis señaló que se trató del primer premio de este tipo vendido desde que está al frente del local. La agencia, sin embargo, cuenta con una trayectoria de más de 30 años, durante la cual se habían registrado otros premios relevantes en gestiones anteriores.

Impacto en la agencia

 

La titular de la tómbola también explicó que la venta de un premio millonario suele generar mayor interés en los apostadores. “Es un envión, la gente viene más porque sabe que se vendió un premio acá”, señaló.

Agencia de t&oacute;mbola N&ordm; 772 de Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Elonce)
Agencia de tómbola Nº 772 de Concepción del Uruguay (foto Elonce)

En cuanto a los hábitos de juego, indicó que el Quini 6 es el juego más elegido por los clientes, especialmente en los días de sorteo.

Temas:

Quini 6 premio millonario Concepción del Uruguay IAFAS Apuestas Siempre Sale
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