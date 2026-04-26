Quini 6: un apostador ganó más de $965 millones en La Segunda y hay uno de Entre Ríos en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Se registró un ganador con todos los aciertos en La Segunda del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.900.000.000. Detalles y números sorteados.
Hay un nuevo millonario en el Quini 6 este domingo, que acertó todos los números de La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.900 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 20-17-42-30-16-28. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-01-28-15-20-06. Hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $965.697.295,50. La boleta se jugó en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 32-02-40-09-42-41. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.210.639.444.
En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-38-11-34-14-20. Cobrarán cada uno $20.953.876,50. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 781 ganadores y cada uno percibirá $198.463,51. Elonce.com