Llega el frío a Entre Ríos: anticipan jornadas de hasta tres grados en la semana con el ingreso de un sistema frontal que ya comenzó a hacerse sentir tras las lluvias del fin de semana. El cambio de masa de aire provocará un marcado descenso térmico en toda la provincia, con registros inusualmente bajos para el cierre de abril.

El fenómeno comenzó a evidenciarse durante las últimas horas del sábado, cuando los vientos del sector sur empezaron a avanzar sobre el territorio entrerriano. Desde entonces, las condiciones climáticas se modificaron de forma progresiva, dando paso a un escenario más estable pero considerablemente más frío.

De acuerdo a los pronósticos oficiales, el impacto será generalizado, aunque con algunas variaciones según la región. En términos generales, se espera una semana sin lluvias, pero con temperaturas mínimas que obligarán a retomar el abrigo en gran parte del territorio.

El martes será el día más frío

En los departamentos como Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante y Victoria, el lunes se presenta con una mínima de ocho grados y una máxima de 17°C, bajo un cielo parcialmente nublado y con presencia de vientos moderados del suroeste.

Sin embargo, el martes marcará el punto más bajo de la semana. Se anticipa una mínima de apenas tres grados y una máxima que rondará los 19°C, con condiciones de cielo algo nublado y sin viento significativo. Esta combinación generará mañanas especialmente frías.

El miércoles habrá una leve recuperación térmica, con mínimas que subirán a 10 grados y máximas que podrían alcanzar los 22°C. No obstante, el alivio será momentáneo, ya que el jueves volverá a registrarse un descenso con mínimas cercanas a los siete grados.

Comportamiento en el norte y sur provincial

En el norte entrerriano, que incluye departamentos como Federación, Concordia, Federal y San Salvador, las condiciones serán similares. El lunes comenzará con ocho grados de mínima y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur.

El martes, al igual que en el resto de la provincia, se espera la jornada más fría con temperaturas mínimas de tres grados. Durante la tarde, el termómetro subirá lentamente hasta los 19°C, manteniendo condiciones de nubosidad variable.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, en el sur provincial, incluyendo zonas como Gualeguaychú, Colón e Islas, el lunes se presentará aún más fresco, con mínimas de siete grados y máximas que apenas alcanzarán los 17°C. El martes repetirá el patrón con tres grados de mínima, mientras que el miércoles y jueves mostrarán leves fluctuaciones sin cambios bruscos.

La explicación del fenómeno

El descenso térmico ya había sido anticipado por especialistas en meteorología. El meteorólogo Sergio Jalfin explicó días atrás: “Desde el lunes en adelante va a estar bastante fresco Paraná y toda la región. Se va a ir acercando un frente frío intenso a todo el centro de Argentina”.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el especialista aclaró que, si bien el descenso será marcado, no se prevén heladas en el corto plazo: “Para la semana que viene, en algunos días frescos, van a haber mínimas entre siete y nueve grados. Todavía no vamos a estar en valores de heladas, pero sí es un descenso importante de la temperatura”.

Este cambio de condiciones responde al ingreso de una masa de aire frío que afecta a gran parte del país, generando un escenario típico de transición hacia el otoño más avanzado.