Franco Colapinto reunió a una multitud y protagonizó una jornada especial en Argentina

Franco Colapinto vivió este domingo una jornada destacada en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezó una exhibición urbana ante una multitud que acompañó cada salida en el marco del Road Show organizado en Palermo. El piloto argentino, actual integrante de Alpine, protagonizó así su primera presentación de este tipo desde su llegada a la Fórmula 1 en 2024.

La actividad reunió a cientos de miles de personas sobre el circuito callejero especialmente montado para la ocasión. Desde temprano, fanáticos del automovilismo se acercaron para seguir de cerca cada maniobra de Franco Colapinto, que recibió una fuerte ovación durante toda la jornada.

El evento combinó exhibición deportiva, homenajes históricos y shows complementarios, en una propuesta que tuvo como principal atractivo la presencia del joven corredor argentino.

Los autos que manejó Colapinto

Durante sus primeras salidas, Franco Colapinto giró con el Lotus E20 con motor Renault, monoplaza utilizado en la temporada 2012 de la Fórmula 1. El vehículo captó rápidamente la atención del público por su potencia y sonido en pleno trazado urbano.

Más tarde, el piloto se subió a una réplica del Mercedes-Benz W196, recordado por haber sido conducido por Juan Manuel Fangio. Ese momento fue uno de los más destacados de la jornada por el simbolismo que representa para el automovilismo nacional.

"Flecha de Plata": Por la salida de Franco Colapinto con una réplica del auto de Juan Manuel Fangio durante su exhibición en Buenos Aires pic.twitter.com/VUi0UuIbt5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

Según trascendió, Colapinto completó varias tandas a lo largo del día, en una agenda que incluyó distintas apariciones ante el público y contacto con la prensa.

El mensaje del piloto argentino

Tras una de sus presentaciones, Franco Colapinto expresó su emoción por la respuesta del público. “Estoy muy contento. Gracias por venir a todos. Es un sueño hecho realidad”, señaló ante los medios presentes.

En otra entrevista brindada durante la mañana, agregó: “Volver a la Argentina es un placer. Ver a tantos disfrutar es algo que soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto”.

Franco Colapinto haciendo donuts sin sostener el volante y prendiendo fuego el Lotus jajaj gracias Franquito pic.twitter.com/AAacFABYDz — Dani (@dan_91m) April 26, 2026

Las declaraciones reflejaron el impacto personal que tuvo para el piloto correr frente a su familia y ante miles de seguidores en su país.

Una jornada con fuerte respaldo popular

El Road Show también dejó imágenes de tribunas colmadas, banderas argentinas y una gran convocatoria a lo largo del recorrido montado en Palermo.

Para Franco Colapinto, la exhibición representó un nuevo vínculo con el público local en medio de su crecimiento dentro de la Fórmula 1. La jornada cerró con un clima festivo y con el piloto como principal figura de un evento que reunió deporte, historia y expectativa por su futuro internacional.