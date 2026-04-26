Miles de personas asisten a la exhibición de Franco Colapinto con un Fórmula 1

Una multitud asiste a la exhibición de Franco Colapinto en Palermo, donde el piloto argentino realizará demostraciones a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. El evento, de acceso gratuito, reúne a miles de personas y genera una fuerte concentración en las inmediaciones del circuito armado en la zona.

Multitud en Palermo por exhibición de Fórmula 1 (foto La Nación)

Desde temprano, los accesos al predio se vieron colmados de público. A las 9 de la mañana, una de las entradas gratuitas registró una gran cantidad de asistentes, lo que provocó corridas y momentos de aglomeración. La situación se normalizó minutos después, mientras continuaba el arribo de fanáticos.

Primeras imágenes de Colapinto en la Flecha de Plata de Fangio

En la previa del Road Show en Buenos Aires, Colapinto se subió a la mítica Flecha de Plata, la histórica réplica del Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio hizo leyenda. La prueba se realizó como parte de los preparativos para la exhibición que tendrá lugar en las calles de Palermo, donde el piloto argentino también manejará un Lotus E20 con motor V8.

COLAPINTO PROBÓ LA MÍTICA "FLECHA DE PLATA" DE FANGIO 🏎️En la previa del Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto se subió a la mítica Flecha de Plata, la histórica réplica del Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio hizo leyenda. La prueba se realizó como parte de los… pic.twitter.com/AkymBLAlii — Ámbito Financiero (@Ambitocom) April 26, 2026

Gran convocatoria y operativo

Según estimaciones oficiales, se esperaba la presencia de unas 500.000 personas durante la jornada. La organización dispuso un amplio operativo con cortes de tránsito, zonas de acceso restringido y controles de seguridad en distintos puntos del barrio.

Road show de Franco Colapinto en Palermo (foto La Nación)

El evento incluyó la instalación de fanzones, gradas, boxes, foodtrucks, escenarios y pantallas gigantes para facilitar la visualización del espectáculo. También se prohibió la venta ambulante en el perímetro.

Las autoridades recomendaron evitar la zona de Palermo debido a la magnitud de la convocatoria y los desvíos implementados en avenidas y calles cercanas.

Exhibición en pista

El piloto argentino dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:

-12.45: Colapinto comenzará las actividades en pista al subirse al Lotus E20 de 2012.

-14.30: el piloto conducirá el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

-15.15: Colapinto se sube nuevamente al Lotus para un segundo recorrido.

-15.55: el pilarense saludará al público a bordo de un micro descapotable, como broche final de su exhibición.

Transmisión y alternativas para el público

Debido a la alta demanda, las entradas gratuitas se agotaron a pocos minutos de su disponibilidad. Para quienes no pudieron acceder, la organización dispuso la transmisión en vivo a través de señales televisivas y plataformas digitales.

Además, se instalaron pantallas gigantes en puntos estratégicos como el Planetario y el Monumento a los Españoles para ampliar la visibilidad del espectáculo.