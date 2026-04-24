Franco Colapinto se ilusiona: “Mi sueño es correr un gran premio en Argentina”

El presente de Franco Colapinto sigue generando expectativa entre los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 y esta vez el piloto dejó una frase que renovó la ilusión. Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, aseguró que correr un Gran Premio en el país es uno de sus grandes sueños personales.

“Correr un Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en la vida”, expresó Franco Colapinto en la previa del Road Show que protagonizará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

El joven corredor habló además sobre el avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, escenario apuntado para un eventual regreso de la máxima categoría.

Qué dijo sobre el autódromo porteño

El piloto contó que recorrió recientemente el circuito y destacó los trabajos que se están realizando en el predio.

“Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”, sostuvo Franco Colapinto.

En la misma línea, remarcó que el proyecto avanza de manera positiva. “Va por muy buen camino, tiene mucho trabajo por delante. Están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá al 2027 o 2028”, agregó.

Franco Colapinto.

El show del domingo y el impacto esperado

Colapinto también se refirió al Road Show que encabezará este domingo, evento para el que se espera una multitud en la capital argentina.

Según señaló, será una oportunidad importante para exhibir el interés que despierta el automovilismo internacional en el país.

“Es muy importante para demostrar lo que puede llegar a atraer un Gran Premio en Buenos Aires o en Argentina”, afirmó.

El valor de volver al país

En otro tramo de la conferencia, Franco Colapinto se mostró emocionado por compartir este momento con su entorno cercano.

Reconoció que lo entusiasma que su familia pueda verlo de cerca vestido como piloto de Fórmula 1 y viviendo una etapa destacada de su carrera deportiva. “Volver a la Argentina siempre es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra”, manifestó.