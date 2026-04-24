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Colapinto en Argentina: el Planetario de Palermo se iluminó con los colores de su casco

El domingo, el piloto recorrerá un circuito que incluye Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, pasando por el Monumento a los Españoles, en una exhibición histórica de Fórmula 1. “Estamos detrás de un sueño", dijo el jefe de gabinete porteño.

24 de Abril de 2026
Franco Colapinto estará en Palermo el próximo domingo
Franco Colapinto estará en Palermo el próximo domingo

El domingo, el piloto recorrerá un circuito que incluye Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, pasando por el Monumento a los Españoles, en una exhibición histórica de Fórmula 1. “Estamos detrás de un sueño", dijo el jefe de gabinete porteño.

La Ciudad de Buenos Aires ya vive el clima de Fórmula 1 con la llegada de Franco Colapinto, protagonista de un fin de semana histórico. El Planetario Galileo Galilei se iluminó con los colores de su casco —celeste, blanco y rosa— junto a un mensaje de bienvenida que anticipa una fiesta sin precedentes.

El recorrido que hará el piloto argentino en el barrio porteño de Palermo
El recorrido que hará el piloto argentino en el barrio porteño de Palermo

El domingo, el piloto de Alpine F1 Team hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un monoplaza de Fórmula 1 por las calles porteñas. A bordo de un auto con motor V8, encabezará una exhibición que marcará el regreso simbólico de la máxima categoría del automovilismo a la ciudad tras 14 años.

Detalles del circuito

El evento tendrá lugar en el barrio de Palermo, donde se montará un circuito callejero para el Road Show. El recorrido abarcará la Avenida del Libertador —entre Bullrich y Casares/Ugarteche— y la Avenida Sarmiento, desde Libertador hasta Figueroa Alcorta, pasando por el emblemático Monumento a los Españoles.

 

 

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia del evento y el entusiasmo que genera: “Estamos detrás de un sueño, queremos que vuelva la Fórmula 1. El domingo la vamos a sentir en las calles”.

Desde las 9 de la mañana, vecinos y turistas podrán acercarse al circuito para presenciar un espectáculo que combina velocidad, emoción y un fuerte guiño al regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Temas:

Franco Colapinto recorrido
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