La Selección Femenina de Futsal de Paraná está lista para el Nacional de Selecciones

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Femenina de Futsal de Paraná viajará a Comodoro Rivadavia para disputar el Nacional de Selecciones, con un plantel renovado y grandes expectativas.
La Selección Femenina de Futsal de Paraná se prepara para afrontar una nueva edición del Nacional de Selecciones, donde representará a la provincia de Entre Ríos en Comodoro Rivadavia, Chubut. Con la ilusión intacta y un plantel que combina experiencia y juventud, el equipo emprende viaje con el objetivo de consolidarse entre los mejores del país.
A horas de la partida, la jugadora Ailén Battauz, conocida como “La Cocho”, destacó a Elonce el trabajo realizado durante la preparación: “Este año el proceso fue un poco más corto de lo que tiene que el año pasado, pero le metimos a full dos veces por semana fijo. Nos veíamos hasta tres a veces. También se sumó Nico, así que creo que estamos súper bien”.
El torneo reunirá a los mejores seleccionados del país, lo que eleva la exigencia competitiva. “Van las mejores jugadoras de cada selección”, aseguró el entrenador de arqueras Nicolás Molaro, quien afronta su tercer proceso dentro del combinado paranaense.
Un grupo renovado con identidad y energía
Molaro puso en valor la conformación del plantel y el clima interno: “Es un grupo hermoso, como dice La Cocho, hay mucha renovación”.
Sobre el deporte en sí, coincidieron en que "hay más fricción y más respeto que en el fútbol".
La delegación entrerriana compartirá grupo con Formosa y Caleta Olivia, debutando ante este último el lunes por la tarde. Si bien no hay antecedentes recientes frente a estos rivales, el cuerpo técnico confía en el trabajo realizado.
Molaro también subrayó el principal atributo del equipo: “La unión es lo que destaca a Paraná”.
Crecimiento del futsal y objetivos claros
El presente del futsal en Paraná atraviesa un momento de crecimiento sostenido, con resultados que respaldan el proceso. “El nivel está levantando mucho, justamente por eso los resultados que se dan”, afirmó Molaro, quien además destacó el apoyo institucional que permite la participación en el certamen nacional.
En cuanto a los objetivos, Battauz fue clara al priorizar la experiencia grupal: “Más allá de los objetivos deportivos, la idea es disfrutarlo, que sea una experiencia sumamente positiva para todas”.
Sin embargo, el deseo competitivo también está presente: “Obviamente queremos pelear podio, codearnos entre los primeros como lo hemos hecho durante este último tiempo”.
Con esfuerzo, compromiso y una identidad consolidada, la Selección Femenina de Futsal de Paraná buscará dejar su huella en el torneo más importante del país, llevando el nombre de Entre Ríos a lo más alto del futsal argentino.