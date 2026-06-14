PAMI: cómo inscribirse si te jubilaste y acceder a la cobertura médica en junio de 2026

PAMI continúa siendo la principal obra social de los jubilados y pensionados en Argentina, y quienes obtuvieron recientemente su beneficio previsional deben completar la afiliación para acceder a la cobertura médica integral. Durante junio de 2026, el organismo mantiene activo el sistema de inscripción digital, una herramienta que permite realizar gran parte del proceso de manera online y agilizar la incorporación de nuevos afiliados.

Foto: Archivo Elonce.

La afiliación es un paso fundamental para comenzar a utilizar los servicios de salud, acceder a medicamentos con cobertura y contar con un médico de cabecera asignado. Si bien el trámite se encuentra simplificado respecto de años anteriores, los solicitantes deben presentar una serie de documentos obligatorios para validar su situación previsional.

Desde el organismo recomiendan iniciar la gestión apenas se obtiene la jubilación o incluso cuando el trámite previsional ya se encuentra en curso. De esta manera, los beneficiarios pueden evitar demoras y garantizar la continuidad de su atención médica sin interrupciones.

Qué documentación se necesita para afiliarse

Uno de los aspectos más importantes del proceso es reunir correctamente toda la documentación requerida. El sistema realiza verificaciones automáticas con distintas bases de datos oficiales, por lo que cualquier inconsistencia puede retrasar la aprobación de la afiliación.

Entre los documentos obligatorios se encuentra el Documento Nacional de Identidad vigente, preferentemente con domicilio actualizado. También se solicita el último recibo de haberes emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde figure el descuento correspondiente a la obra social.

A su vez, es necesario presentar el Código de Empadronamiento (CODEM), documento que acredita la situación del beneficiario dentro del sistema de seguridad social, junto con la constancia de CUIL. Todos estos archivos pueden cargarse mediante fotografías o copias digitalizadas siempre que la información sea legible.

Foto: Archivo Elonce.

Quiénes pueden acceder a la cobertura

Aunque el sistema está orientado principalmente a jubilados y pensionados, existen otros grupos que también pueden incorporarse a la cobertura médica que brinda la obra social.

Entre ellos se encuentran las personas que iniciaron el trámite jubilatorio y esperan la resolución definitiva de su beneficio. En estos casos, pueden acceder a una afiliación provisoria mientras se completa el proceso administrativo correspondiente.

Asimismo, la normativa contempla la incorporación de familiares a cargo, cónyuges e hijos que cumplan con determinados requisitos. También pueden acceder estudiantes de hasta 25 años que dependan económicamente del titular y personas mayores de 70 años que no posean otra cobertura médica.

Paso a paso para realizar la afiliación digital

La modalidad online se consolidó como la alternativa más utilizada para completar el trámite. Una vez reunida toda la documentación, el solicitante debe ingresar al portal oficial y seleccionar la opción correspondiente a la afiliación digital.

Foto: Archivo Elonce.

Luego deberá completar un formulario con sus datos personales, número de beneficio previsional, CUIL y una dirección de correo electrónico activa. Este último dato resulta clave, ya que a través de ese canal se reciben las notificaciones sobre el estado de la gestión.

Posteriormente, el sistema solicita adjuntar los documentos requeridos y permite seleccionar los prestadores médicos disponibles según el domicilio declarado. Una vez aprobada la solicitud, el nuevo afiliado recibe la confirmación correspondiente y puede descargar su credencial digital para comenzar a utilizar los servicios, detalló Iprofesional.

Cuánto demora el trámite y por qué es importante hacerlo

En condiciones normales, la carga de la solicitud puede completarse en pocos minutos. La aprobación definitiva suele concretarse entre las 48 y las 72 horas hábiles posteriores, siempre que no existan errores en la documentación presentada.

Una vez finalizada la afiliación, el jubilado obtiene acceso a consultas médicas, estudios, tratamientos, programas de medicamentos y distintos servicios sociales que forman parte de la cobertura integral brindada por el organismo.