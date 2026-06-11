Estafa a PAMI: allanaron consultorios y la casa de un cardiólogo por un presunto fraude de más de 580 millones

Una presunta estafa a PAMI quedó bajo la lupa de la Justicia federal tras detectarse una maniobra que habría generado un perjuicio económico de alrededor de 700 millones de pesos. Este jueves, la investigación avanzó con cinco allanamientos en consultorios médicos en provincia de Santa Fe y en el domicilio particular de un cardiólogo señalado como el principal responsable del supuesto fraude.

Según informaron voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF), el médico especialista en cardiología Martín Gabriel A., que ejerce en la localidad de Acebal, habría declarado en los registros formales haber atendido a más de 5.000 afiliados de Pami y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, publicó Rosario3.

La pesquisa está a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, quienes advirtieron inconsistencias en la documentación presentada. Uno de los aspectos que despertó sospechas fue que gran parte de los afiliados supuestamente atendidos residían en otras provincias.

Más de 50.000 prácticas bajo sospecha

De acuerdo con la investigación, el monto total de la defraudación ascendería a unos 700 millones de pesos, aunque se estima que alrededor de 580 millones fueron efectivamente abonados por PAMI al profesional investigado.

Los investigadores sostienen que el médico registraba en el sistema de la obra social numerosas consultas y estudios para decenas de pacientes cada día. Entre las prácticas declaradas figuraban consultas cardiológicas, electrocardiogramas, estudios Holter y otros procedimientos especializados.

La magnitud de las prestaciones informadas y la cantidad de pacientes atendidos llamaron la atención de los organismos de control, que comenzaron a analizar la documentación y los registros cargados en el sistema.

El origen de la denuncia y los allanamientos

La causa tuvo su origen en una actuación preliminar impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-Pami), dirigida por el fiscal Javier Arzubi Calvo.

Según fuentes judiciales, la investigación comenzó luego de detectarse un grupo de afiliados que desconocían haber concurrido a consultas o haberse realizado las prácticas médicas que figuraban a su nombre en los registros de la obra social.

Con esos elementos, la Justicia solicitó una serie de medidas probatorias. Este jueves, efectivos de la Policía Federal llevaron adelante allanamientos en Acebal y Wheelwright, tanto en los consultorios donde atiende el profesional como en su vivienda particular. Las diligencias fueron autorizadas por el juez de Garantías Carlos Vera Barros.