Falsa médica en Chaco: una docente de plástica atendía con matrícula ajena y está prófuga

El caso de una falsa médica en Chaco genera conmoción tras descubrirse que ejerció durante meses con documentación apócrifa en hospitales públicos.

Un escándalo sacude al sistema de salud de la provincia de Chaco, donde una falsa médica logró desempeñarse durante meses en hospitales públicos utilizando documentación falsa. La mujer fue identificada como Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, quien en realidad es docente de plástica y no cuenta con formación en medicina.

Según la investigación, la acusada atendía guardias en centros de salud de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, además de haber cumplido funciones en Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades. Para sostener el engaño, utilizaba la matrícula profesional de un médico varón del ámbito privado.

Con ese número, llegó a firmar recetas, diagnósticos e incluso al menos nueve certificados de defunción, lo que agravó la preocupación de las autoridades sanitarias, publicó Filonews.

Irregularidades, denuncia y fuga

La maniobra fue detectada luego de que colegas comenzaran a advertir inconsistencias en su desempeño y falta de conocimientos básicos. La denuncia fue presentada por Orlando Di Nubila, director de la Región Sanitaria 2, ante la Comisaría de Machagai.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió durante la Copa Indunor, cuando se registraron incidentes en un evento deportivo. Según relataron enfermeras, debieron intervenir ellas mismas para realizar suturas porque Ojeda no sabía cómo proceder.

Tras verificar la documentación, se comprobó que su DNI no coincidía con la matrícula presentada. El Ministerio de Salud Pública confirmó además que no estaba registrada en el sistema nacional, lo que derivó en la denuncia por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, contemplado en el artículo 247 del Código Penal.

Investigación en curso y auditoría sanitaria

Cuando el caso comenzó a tomar estado público y se le exigió presentar sus títulos originales, la mujer desapareció. La Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios, incluso en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se secuestraron insumos médicos y otros elementos relevantes para la causa.

Actualmente, la Policía del Chaco mantiene una orden de captura activa y no se descarta que haya abandonado la provincia. Los investigadores también señalaron que la mujer brindaba datos falsos sobre su identidad y antecedentes personales.

En paralelo, el Ministerio de Salud inició una auditoría sobre todas las prácticas, recetas y certificados firmados por la falsa médica para determinar posibles consecuencias en pacientes.