Financiamiento universitario: el rector de UNER destacó el acuerdo, pero remarcó que "la ley tiene que ser aplicada"

La situación del financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno nacional, los gremios docentes y no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El entendimiento contempla incrementos salariales para los trabajadores universitarios y la reapertura de paritarias, aunque desde las universidades aclararon que se trata de un alivio temporal y no de una solución de fondo.

En diálogo con Elonce, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, explicó que el acuerdo llegó luego de más de dos años sin instancias formales de negociación. “Pudo haber un diálogo con los gremios y, sobre todo, con el Consejo Interuniversitario”, destacó.

El rector recordó que el reclamo universitario se sostiene sobre la vigencia de una ley aprobada por el Congreso de la Nación que posteriormente fue vetada, ratificada y judicializada. Actualmente, la definición sobre su aplicación se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Un aumento salarial y el compromiso de volver a negociar

Arbelo precisó que el acta acuerdo fue firmada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, los gremios y el CIN, entidad que representa a las universidades nacionales.

“Si bien esto no da solución al conflicto ni tampoco da solución a la sustentabilidad del sistema, por lo menos pasa a ser un paliativo”, sostuvo el rector al analizar el alcance del acuerdo.

Según detalló, se estableció “un 21,33% de incremento sobre salarios a partir de este mes de junio” y además “hay acordado un 3% para el mes de octubre”. Asimismo, las partes asumieron el compromiso de retomar las negociaciones salariales el próximo 15 de septiembre.

“Está ya planteada una nueva paritaria para seguir conversando lo que queda grueso por resolver todavía, que tiene que ver con toda la pérdida de poder adquisitivo de todo el año 2024”, explicó.

La preocupación por la pérdida de docentes

Más allá de la cuestión salarial, Arbelo advirtió sobre las consecuencias que la crisis presupuestaria genera en el funcionamiento de las universidades.

“La situación hoy es sumamente caótica. En la Universidad Nacional de Entre Ríos hemos perdido, por diferentes motivos, pero entre renuncias y pedidos de licencia, prácticamente un 8% de nuestra planta docente”, afirmó.

A esa situación se suma un crecimiento del pluriempleo entre docentes y trabajadores no docentes, quienes buscan complementar ingresos para sostener su economía familiar. “Este es un conflicto que va mucho más allá de lo salarial”, señaló.

El rector explicó que la formación de un docente universitario demanda años de capacitación y experiencia. “La formación de un docente prácticamente son 15 años entre su formación de grado, luego posgrado y la experiencia que tiene frente al aula”, indicó.

Becas y expectativas por una solución definitiva

Otro de los puntos destacados del acuerdo fue la actualización de las becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas por el Estado nacional.

“Ahora hubo un incremento en las becas Manuel Belgrano, un 50%”, informó Arbelo, aunque aclaró que las becas Progresar permanecen sin modificaciones.

Además, el acuerdo prevé la conformación de una comisión para analizar la actualización de esos beneficios estudiantiles. “De concretarse debería ser un paso importante para nuestros estudiantes”, expresó.

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: EL GOBIERNO Y LOS RECTORES ACORDARON NUEVOS AUMENTOS SALARIALES

Respecto al futuro del conflicto, el rector sostuvo que la solución definitiva depende de la resolución judicial sobre la ley de financiamiento. “Las universidades tenemos la plena convicción de que la ley tiene que ser aplicada y no vamos a retirar la demanda hasta que esto sea resuelto por parte de la Corte”, concluyó.

Mientras tanto, consideró que el acuerdo firmado representa un alivio para trabajadores y estudiantes, aunque insistió en que “no es una resolución definitiva bajo ningún concepto ni bajo ningún punto de vista”.