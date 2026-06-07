Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

El paro volverá a impactar en las universidades nacionales de todo el país. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una medida de fuerza que se extenderá del 16 al 20 de junio en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa pendiente mientras se espera una resolución judicial.

La protesta incluirá la suspensión de actividades académicas y una serie de acciones de visibilización para exigir el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. Entre los puntos contemplados por la ley figuran la recomposición salarial de docentes y no docentes, fondos para becas estudiantiles, inversiones en infraestructura y recursos para gastos de funcionamiento.

Desde el sector universitario sostienen que la falta de aplicación de la legislación afecta el normal desarrollo de las instituciones de educación superior y profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sistema.

Clases públicas y movilizaciones

Como parte del plan de lucha, CONADU también convocó a realizar clases públicas en distintos puntos del país a partir del 9 de junio. Una de las principales actividades tendrá lugar frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema de Justicia.

Además, el sindicato informó que se desarrollarán otras iniciativas en Buenos Aires y Rosario durante los días 11 y 16 de junio, con el objetivo de mantener visible el reclamo por el financiamiento universitario.

A través de un comunicado, la federación señaló: "Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente".

Negociaciones y reclamo internacional

La definición del paro se produjo en medio de negociaciones entre el Gobierno nacional y las autoridades universitarias. Esta semana mantuvieron un encuentro el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci y Anselmo Torres.

Durante esa reunión se presentó una propuesta salarial que, según trascendió, contempla una recomposición del 21,33% para junio y un incremento adicional del 3% en octubre. También incluiría una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y partidas especiales destinadas a becas estudiantiles y hospitales universitarios.

Sin embargo, la oferta se encuentra por debajo de lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé una recuperación salarial del 45,6% en términos reales respecto de la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

La disputa judicial

Otro de los puntos de conflicto radica en la causa judicial que actualmente analiza la Corte Suprema. Según trascendió, el Gobierno habría solicitado a las universidades que retiren el litigio como condición para avanzar en un acuerdo integral.

Las autoridades académicas rechazaron esa posibilidad y ratificaron la continuidad de la demanda judicial para garantizar el cumplimiento de la ley.

En paralelo, CONADU realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno nacional por "la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria", profundizando así el conflicto que atraviesa al sistema universitario argentino.