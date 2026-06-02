Reforma previsional: la Multisectorial profundiza su plan de lucha con acampes, volanteadas y cortes

REDACCIÓN ELONCE
La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano confirmó movilizaciones, acampes, cortes y presentación de firmas contra la reforma previsional. Aseguró que el proyecto impulsado por el Gobierno provincial implica un ajuste sobre trabajadores y jubilados.
La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos profundizó el conflicto con sindicatos y organizaciones de jubilados. La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano presentó un plan de lucha que incluirá movilizaciones provinciales, acampes, volanteadas, cortes intermitentes de tránsito, reuniones con legisladores y una fuerte presencia durante el tratamiento legislativo de la iniciativa. La definición se dio a conocer durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), en Paraná.
Los representantes de las organizaciones confirmaron además que reunieron más de 25.000 firmas de ciudadanos de distintos puntos de la provincia, las cuales serán entregadas en la Cámara de Senadores como parte de las acciones destinadas a frenar el avance del proyecto oficial.
La estrategia consensuada busca sostener la presión política y social durante todo el debate parlamentario. Los dirigentes remarcaron que el objetivo central es impedir la aprobación de una iniciativa que, según sostienen, afectará el sistema previsional provincial y reducirá los ingresos futuros de los jubilados.
Críticas al proyecto y cuestionamientos de constitucionalidad
José María Segura, representante gremial de AJER, fue uno de los voceros que expuso la posición de la Multisectorial. Señaló que la reunión permitió definir una serie de acciones concretas frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.
“Acabamos de terminar una reunión de la multisectorial en la cual definimos una serie de acciones en relación al proyecto del Gobierno, el proyecto que tiene por finalidad eliminar el 82% móvil de las jubilaciones de la provincia y empobrecer a los jubilados de la provincia”, afirmó.
Segura sostuvo además que las organizaciones consideran que la iniciativa contiene aspectos que podrían resultar inconstitucionales. “Entendemos además que el proyecto está lleno de inconstitucionalidades porque hay una delegación absoluta de funciones y de responsabilidades en el ejecutivo que no corresponden al ordenamiento constitucional”, expresó.
El dirigente explicó que entre las medidas previstas se encuentra la presentación formal del petitorio con las firmas recolectadas y el pedido para que los representantes de la Multisectorial puedan exponer durante el tratamiento en comisión. “Presentamos además en el Senado el pedido de ser escuchados en el debate en comisión para que los senadores conozcan la posición de la multisectorial, de la representación de los trabajadores y de los jubilados”, indicó.
Movilizaciones, paros y cortes en distintos puntos de la provincia
El plan de lucha contempla también una importante movilización para la jornada en que el proyecto sea debatido en el recinto legislativo.
“Vamos a convocar para el día que se trate en el recinto este proyecto de ley una movilización provincial con distintas modalidades que van a incluir paros en algunos sindicatos y movilizaciones o retenciones de servicio con movilización en otros”, adelantó Segura.
Además, anunció que la Multisectorial realizará actividades de visibilización en diversos puntos estratégicos de Entre Ríos. “Vamos además dentro de este plan de acciones a realizar movilizaciones, volanteadas y cortes intermitentes en distintos puntos de la provincia, particularmente en el Túnel, en el Paraná y en la Ruta 14, en las ciudades de Gualeguaychú, Concordia y ya veremos si en algún lugar más”, detalló.
El dirigente también destacó que el movimiento feminista incorporará el debate previsional a las actividades del Ni Una Menos, especialmente en relación con la posibilidad de equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres, aspecto que la Multisectorial rechaza.
Jubilados advierten sobre un escenario de empobrecimiento
Desde la Federación de Jubilados también expresaron una fuerte preocupación por el contenido de la iniciativa oficial. Claudia Vallori sostuvo que el sector considera que el proyecto impactará de manera directa sobre los ingresos de quienes ya se encuentran retirados.
“Indudablemente, nosotros como jubilados y como parte de esto de la multisectorial, vemos que con este proyecto estamos más afectados aún que con los vectores y esto hace que, en el caso particular, la Federación de Jubilados, a través de cada uno de sus centros, ha repudiado totalmente lo que sería el no a la reforma porque nos marca y nos inicia un camino de lo que va a ser el empobrecimiento de todos los jubilados”, afirmó.
La dirigente señaló que el rechazo se replicó en los distintos centros de jubilados que integran la Federación y consideró que las modificaciones previstas tendrán consecuencias negativas a mediano y largo plazo.
El posicionamiento de los jubilados se sumó al de los sindicatos estatales, docentes, judiciales y legislativos que integran la Multisectorial, conformando un frente común de oposición a la reforma.
APLER cuestionó la delegación de facultades y el cálculo jubilatorio
El representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Gilberto de Vecchio, enfatizó que la Multisectorial no se limita al rechazo sino que también elaboró propuestas alternativas.
“En ese contexto la multisectorial no le escapa a la discusión, sino que hizo un aporte a través de un proyecto de ley, donde trata de ampliar el eje y tratar de que la carga tributaria la paguen hoy sectores que no la pagan”, manifestó.
De Vecchio sostuvo además que existe una preocupación institucional vinculada a la delegación de facultades prevista en la iniciativa oficial. “Nos preocupa también la delegación de facultades, porque rompe la institucionalidad. Acá se habla mucho de república y de respetar los roles”, indicó.
Respecto de los cambios en el cálculo del haber inicial, advirtió que las modificaciones propuestas impactarán directamente sobre las futuras jubilaciones. “Claramente es mentira que se respeta el 82% móvil, es una retórica y acá va ver, es como dijo el compañero de AJER, que las jubilaciones se van a empobrecer”, aseguró.
ATE ratificó que buscará impedir la aprobación de la ley
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, planteó que el objetivo principal de las organizaciones será evitar que el proyecto se convierta en ley. “Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, primero para que no sea ley, porque es un proyecto de ley en contra de los trabajadores y trabajadoras, en contra del sistema previsional”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la amplitud de la Multisectorial refleja el nivel de rechazo existente dentro del sector sindical y social. “Esta contundencia que tiene la multisectorial de más del 85% de las organizaciones, sindicatos y organizaciones en este seno, demuestra con claridad la contundencia del rechazo de los trabajadores y trabajadoras”, expresó.
Muntes aseguró además que la discusión continuará en toda la provincia. “La contundencia que hemos definido hoy con movilización en la calle y luchar por nuestro derecho no hay otra forma”, remarcó, al tiempo que anticipó reuniones con legisladores, intendentes y autoridades comunales para exponer los cuestionamientos al proyecto.
AGMER inició un acampe y anticipó nuevas medidas
Por su parte, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, confirmó el inicio de una permanencia frente a Casa de Gobierno mientras continúe la actividad parlamentaria vinculada a la reforma.
“En el día de hoy, iniciamos una permanencia en estas horas, está iniciando mientras exista actividad parlamentaria, por lo tanto estaremos en el día de hoy mañana y el jueves con un acampe frente a casa de gobierno”, señaló.
Consultado sobre posibles medidas de fuerza, explicó que todavía no se definieron fechas concretas, aunque anticipó nuevas acciones cuando avance el tratamiento legislativo. “Estamos viviendo un paro general también en el marco de la multisectorial y posteriormente le pondremos fecha en el momento que en el caso de senadores inicie el tratado del proyecto de ley”, manifestó.
Antivero sostuvo además que continuarán dialogando con legisladores y difundiendo públicamente la posición de cada representante político. “Vamos a seguir interpelando a los legisladores de manera pacífica y responsable, a lo largo de todo el territorio provincial”, afirmó.
La disputa se traslada al Senado
Mientras la reforma previsional comienza a transitar su etapa de análisis legislativo, la Multisectorial definió profundizar su presencia en las calles y en el debate público. Los gremios y organizaciones de jubilados consideran que el proyecto representa una modificación estructural del sistema previsional entrerriano y aseguran que continuarán desarrollando acciones para intentar frenar su aprobación.
La presentación de más de 25.000 firmas, las movilizaciones provinciales, los cortes intermitentes, los acampes y las futuras medidas de fuerza formarán parte de una estrategia que buscará influir en la discusión parlamentaria y en la posición que adopten los senadores entrerrianos cuando llegue el momento de votar la iniciativa.