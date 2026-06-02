Recortes de personal: el Gobierno nacional evalúa nuevos despidos en todos los ministerios

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y analiza implementar más recortes de personal en distintos ministerios y organismos estatales durante el segundo semestre del año. La revisión es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

De acuerdo con información difundida por Noticias Argentinas, en las últimas semanas funcionarios del área recorrieron distintos ministerios para analizar la cantidad de trabajadores, las funciones que desempeñan y la necesidad de mantener las actuales dotaciones de personal.

Revisión de estructuras estatales

Según indicaron fuentes oficiales, las evaluaciones buscan determinar si las tareas que actualmente realizan los organismos pueden desarrollarse con una menor cantidad de empleados.

Un integrante del gabinete nacional señaló que cada vez que equipos vinculados a Sturzenegger visitan una dependencia estatal transmiten la necesidad de avanzar con nuevas reducciones de personal durante la segunda mitad del año.

Dentro del Gobierno existe consenso sobre la continuidad del ajuste. Sin embargo, algunos funcionarios admiten que una disminución adicional de trabajadores podría generar dificultades operativas en determinados organismos y afectar la gestión cotidiana.

Rechazo de los gremios estatales

La posibilidad de nuevos despidos generó una rápida reacción de los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado, su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió: “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”.

Además, sostuvo que “las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”.

Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación también expresaron preocupación por la continuidad de las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.

Críticas al impacto del ajuste

Desde UPCN señalaron que la gestión nacional implementó una fuerte reducción de personal en organismos públicos y remarcaron que muchos de los trabajadores desvinculados contaban con amplia experiencia y formación profesional.

“Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional", expresaron desde el sindicato.

Asimismo, agregaron que desvincularon "a un montón de compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad, muy formados y muy preparados que lo han demostrado incluso cuando tuvieron que atravesar el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores y que fue aprobado por un 95%”.

Finalmente, desde la organización gremial manifestaron que "siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”.

Además, concluyeron: “Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado”.