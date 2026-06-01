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Paraná Día Nacional del Bombero Voluntario

Día del Bombero Voluntario: las autobombas recorrerán Paraná en una tradicional caravana

En el Día del Bombero Voluntario, Paraná celebrará con una caravana de autobombas que partirá desde el Cuartel Central y recorrerá distintos barrios de la ciudad.

1 de Junio de 2026
Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

En el Día del Bombero Voluntario, Paraná celebrará con una caravana de autobombas que partirá desde el Cuartel Central y recorrerá distintos barrios de la ciudad.

Día del Bombero Voluntario será celebrado este lunes en Paraná con la tradicional caravana de autobombas organizada por Bomberos Voluntarios, una actividad que busca acercar a la comunidad a quienes desempeñan una tarea solidaria y fundamental para la sociedad. La recorrida comenzará a las 16 y tendrá como punto de partida y llegada el Cuartel Central, ubicado en Racedo 280.

 

La fecha recuerda un hecho histórico ocurrido el 2 de junio de 1884, cuando un incendio de gran magnitud amenazó con extenderse por el barrio porteño de La Boca. En aquella oportunidad, Tomás Liberti, junto a su hijo y vecinos de la zona, organizó una cadena humana para combatir las llamas, dando origen al primer cuerpo de Bomberos Voluntarios del país.

 

Actualmente, Argentina cuenta con más de 43.000 bomberos voluntarios distribuidos en más de 900 cuarteles, de los cuales alrededor de 7.000 son mujeres. Cada año, la jornada sirve para reconocer el compromiso y la vocación de quienes prestan servicio de manera desinteresada en sus comunidades.

 

Recorrido por distintos barrios

 

Desde la Comisión Directiva, la Jefatura y el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná invitaron a los vecinos a acompañar la caravana y participar de la celebración.

 

El recorrido partirá desde Racedo 280 y continuará por Belgrano, Urquiza, avenida Ramírez, Almirante Brown, Blas Parera, Almafuerte, nuevamente avenida Ramírez, avenida de las Américas, Pronunciamiento, San Martín, General Galán, Casiano Calderón, avenida Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Carbo, 9 de Julio y Racedo, para regresar finalmente al Cuartel Central.

 

Los organizadores convocaron a la comunidad a saludar el paso de las unidades y sumarse al reconocimiento de los hombres y mujeres que trabajan voluntariamente en la prevención, asistencia y respuesta ante emergencias.

Temas:

Bomberos Voluntarios Paraná caravana
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