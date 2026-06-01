Nacional de Clubes de Futsal Femenino “Copa de Oro”: Paraná recibe a equipos de todo el país

El Nacional de Clubes de Futsal Femenino “Copa de Oro” comenzó en Paraná con equipos de Corrientes, Mendoza, Formosa y Entre Ríos. El certamen se disputa en el Parque Enrique Berduc y reúne a destacadas jugadoras de todo el país.
Paraná se convirtió esta semana en el escenario del Nacional de Clubes de Futsal Femenino “Copa de Oro”, una competencia que reúne a equipos de distintas provincias argentinas y que posiciona a la capital entrerriana como uno de los principales centros deportivos del país. El certamen se desarrolla en el Parque Enrique Berduc y cuenta con la participación de clubes de Corrientes, Mendoza, Formosa y equipos locales que buscan dejar su huella en el torneo.
La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Entre Ríos, de la Municipalidad de Paraná y de la Asociación Paranaense de Futsal, quienes acompañaron el inicio de una competencia que se extenderá durante toda la semana y culminará el próximo 6 de junio.
Entre las protagonistas se destacó el entusiasmo por disputar un campeonato nacional en una cancha de primer nivel. Una de las jugadoras locales expresó: "La verdad que es un privilegio poder usar esta cancha, es un lujo. También es cierto que nos venimos preparando hace mucho tiempo para el Nacional y acá estamos todas preparadas para dar lo mejor".
El sueño de competir en casa y llegar a la División de Honor
Los equipos paranaenses viven el torneo con una motivación especial. Deportivo Máquina, uno de los representantes locales, logró comenzar su participación con una victoria por 2 a 1 frente a un conjunto de Formosa y sueña con pelear por el título.
Desde el club destacaron la importancia de que la ciudad sea sede de un evento de estas características. "Es una oportunidad maravillosa. Siempre anhelamos estar en todos los nacionales que podamos y este que se hace acá queríamos estar sí o sí. Hicimos todo lo posible, trabajamos duro y hoy tuvimos la suerte de poder debutar con triunfo", señalaron.
Además, explicaron que el campeón del torneo obtendrá la clasificación a la División de Honor, la máxima competencia nacional de la disciplina. "El campeón solamente clasifica a la División de Honor, que este año la está jugando Mariano Moreno, que salió campeón de la Copa de Oro el año pasado", comentaron.
Equipos de todo el país llegan a Paraná
La competencia también reúne a clubes que recorrieron cientos de kilómetros para formar parte del campeonato. Entre ellos se encuentra una delegación de Formosa, cuyas jugadoras valoraron la experiencia de disputar un nuevo torneo nacional.
Gabriela, capitana del conjunto formoseño, destacó el esfuerzo realizado para llegar a la competencia. "Nos preparamos un montón. Una lástima que el resultado hoy no se nos dio, pero es el primer partido, así que hay que seguir con todo", afirmó.
La jugadora recordó que su equipo comenzó ganando el encuentro ante Deportivo Máquina, aunque finalmente terminó cayendo. "Empezamos ganando, pero bueno, nos dieron vuelta", relató.
Paraná se consolida como sede de grandes eventos deportivos
La presidenta de la Asociación Paranaense de Futsal, Débora Ramírez, resaltó el orgullo que representa para la ciudad recibir una competencia nacional de esta magnitud.
"Estamos contentos con este torneo de clubes que se está realizando. Para nosotros es un orgullo enorme como ciudad poder recibir a tanta cantidad de equipos y también estar a la altura de semejante evento", manifestó.
Ramírez explicó que la organización se realizó de manera conjunta con la Municipalidad de Paraná y la Secretaría de Deportes de Entre Ríos para garantizar el alojamiento y la logística de las delegaciones visitantes. "Creo que nuestra ciudad está para esto, está para recibir deportistas, está para hacer grandes eventos, y celebramos que podamos hacerlo", sostuvo.
Por su parte, el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, invitó a los vecinos a acompañar el campeonato. "Es una disciplina que viene creciendo muchísimo año a año, no solo con las jugadoras y los jugadores que se suman, sino con este tipo de eventos que siguen posicionando nuestra ciudad dentro de las diez ciudades que más eventos deportivos genera en la Argentina", aseguró.
Con partidos programados hasta el 6 de junio, el Nacional de Clubes de Futsal Femenino promete una semana de intensa competencia, emociones y un importante impulso para el crecimiento del deporte femenino en la región.