Club Ciclista celebra 105 años de historia y proyecta nuevas obras

REDACCIÓN ELONCE
El Club Ciclista celebra sus 105 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades deportivas más tradicionales de Paraná. Con una historia marcada por el esfuerzo colectivo, la formación de jóvenes y el crecimiento constante de su infraestructura.
El Club Ciclista celebra sus 105 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades deportivas más tradicionales de Paraná. Con una historia marcada por el esfuerzo colectivo, la formación de jóvenes y el crecimiento constante de su infraestructura, la institución conmemora un nuevo aniversario con actividades especiales y proyectos que apuntan al futuro.
El presidente del club, Norberto De Bueno, destacó a Elonce la importancia de alcanzar este nuevo aniversario y reflexionó sobre el camino recorrido por la entidad. Al referirse a los sentimientos que despierta una fecha tan significativa, señaló: “Lo importante es venir al club y encontrar gente que has visto durante toda la vida, hijos de gente que también has visto, que siguen trabajando y siguen estando en un club que va creciendo”.
El dirigente valoró especialmente la capacidad de la institución para sostenerse y desarrollarse en contextos económicos complejos. “Cuando uno hace un balance de la situación que ha vivido durante todo este tiempo, nos damos cuenta que realmente es muy importante, más en un país como el nuestro que tiene tantos vaivenes. Nosotros seguimos adelante”, afirmó.
Asimismo, remarcó que cada avance logrado por la institución se sostiene con recursos propios y el compromiso de sus socios y colaboradores. “Es un club que se lleva adelante con trabajo genuino. Todos los meses tenemos una actividad diferente y seguimos trabajando. Se sigue incorporando gente y eso es muy importante para nosotros”, sostuvo.
Una peña para celebrar y recaudar fondos
Como parte de los festejos por el aniversario, este sábado 6 de junio desde las 20 se realizará una gran peña folclórica en las instalaciones del club. “Buscamos juntar fondos para la obra que estamos haciendo en la cancha de afuera, estamos haciendo un estadio muy importante pero lleva tiempo y gasto”, dijo.
La vocal de la comisión directiva, Gisela René, invitó a la comunidad a participar del evento, que además tendrá como objetivo recaudar fondos para continuar con las obras de infraestructura que se desarrollan en la institución. “Participarán artistas vinculados al club, entre ellos Juan Pablo Carrivali, quien además hizo el himno de este club”, explicó.
También actuarán los grupos Yunta Mambo, Los Cardones y Aguará, mientras que la propuesta artística incluirá la participación del ballet El Grito Sagrado.
Durante la jornada habrá servicio de cantina con locro, empanadas, choripanes y pastelitos caseros, elaborados por integrantes de la institución.
Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la administración del club o reservarse comunicándose al teléfono 343 611 6525.
El deporte como herramienta de formación
Más allá de los logros deportivos, desde la conducción de la entidad remarcan que el principal objetivo sigue siendo la formación humana de quienes transitan por el club.
“Para nosotros lo más importante del club es hacer buenas personas. Que los chicos que vengan sean amigos, buena gente, buenos profesionales y que en el futuro sean gente de bien. Ese es el espíritu y es lo que nos han enseñado nuestros antecesores”, expresó el presidente.
En ese sentido, destacó además el trabajo que vienen desarrollando las mujeres dentro de la institución para fortalecer la participación familiar.
Gisela René contó que su vínculo con la comisión directiva nació a partir de la participación de su hijo en las actividades deportivas y de la creación de un grupo de madres que comenzó a involucrarse activamente en la vida social del club.
“Trajimos a las mujeres al club junto con las chicas de las categorías U11 y U13. La idea es que los chicos no estén en la calle, que estén acá jugando con nosotros y participando de toda la parte deportiva”, señaló.
Por su parte, Norberto destacó el impacto de esa incorporación. “Es importante que sea un club de la familia”, dijo. Elonce.com